Как выглядит сейчас Торецк в Донецкой области: появилось видео, от которого разрывается сердце

В 2014 году в Торецке жили 70 тысяч жителей, а сейчас, в 2024 году, город едва насчитывает полторы тысячи жителей.

Торецк — город между терриконами Донбасса. Город расположен на правом берегу реки Кривой Торец, который, в свою очередь, принадлежит к бассейну водоемов величественного Северского Донца… Город, который уже почти стерт с лица земли УАБами и артиллерией.

Как выглядит сейчас Торецк Бахмутского района Донецкой области, показала 42 отдельная механизированная бригада.

"На 2014 год в Торецке жили свою полноценную жизнь около 70 тысяч человек... А вот уже на декабрь 2024 года — около полутора тысяч местных отказываются выезжать из когда-то славного города. Такова ныне численность населения в Торецке. От которого уже почти ничего не осталось после прихода "освободителей", — говорится в сообщении под видео.

Напомним, в Торецке россияне установили контроль над терриконами шахты "Центральная" и большинством зданий на территории.

Как сейчас выглядит город Торецк в Донецкой области

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