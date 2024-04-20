Как выглядит сейчас злополучный Серебрянский лес: видео из "леса чудес"

Шокирующие кадры показывают еще одну кровавую иллюстрацию так называемого "русского мира", который несут захватчики.

Видео из злополучного Серебрянского леса показали в МВД Украины.

"Русский мир", который несут оккупанты, во всей своей красоте. Серебрянский лес глазами воина-пехотинца бригады "Буревий" НГУ", — говорится в подписи.

Как сейчас выглядит злополучный Серебрянский лес: видео

Серебрянский лес, который еще называют Кременский лес или, по словам военных, "лес чудес", расположен вплотную к Кременной. Формально часть его относится к ботаническому заказнику местного значения "Серебрянский", который, в свою очередь, является частью госпредприятия "Кременское лесоохотничье хозяйство".

Лес, преимущественно сосновый, начинается прямо от Кременной и простирается более чем на 107 га вплоть до админграницы с Донецкой областью. Россия начала штурмовать этот участок через полгода после оккупации города – осенью 2022 года. Тогда уже стало очевидно, что блицкриг по захвату Украины потерпел неудачу, и агрессор сконцентрировался на менее масштабной цели: выходе на админграницы Донецкой и Луганской областей. Именно поэтому это лесничество столь важно для россиян.

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