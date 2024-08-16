Как выглядит Суджа и что говорят местные про Украину – журналистка

Буцко отметила, что местные жители говорят почти на украинском языке, но, говоря о российской армии, называют россиян "наши солдаты".

Город Суджа Курской области, который находится под контролем ВСУ, не разрушен, почти цел и невредим.

Об этом в эфире "Киев 24" рассказала побывавшая на Курщине журналистка hromadske Диана Буцко.

"Но выглядит как город-призрак, потому что местные прячутся в подвалах и не ходят по улицам. Город цел, но там почти никого нет. Лишь одинокие бабушки в поисках магазинов. По направлению к Судже в селах, очевидно, сложных боев не было. КПВВ "Суджа" разрушили дронами и артиллерией, а дальше россияне отступали, потому что не были готовы к боям. На выезде из Суджи несколько единиц подбитой бронетехники, которая ехала на помощь, но их уничтожили украинские Силы обороны. И, в принципе, все. Нет большого количества подбитой техники или разрушений, потому что россияне просто бежали оттуда", – говорит журналистка.

Буцко отметила, что местные жители говорят почти на украинском языке, но, говоря о российской армии, называют россиян "наши солдаты".

"Когда мы общались с местными, то они говорили: "наши уехали", "наши не предупредили", а "пришли ваши и дают нам еду". То есть ребята хорошие, но они – ваши, а не наши. Мне кажется, что в этом предложении вся суть. Я общалась с ними, предупреждала, что я – украинская журналистка, но не встретила враждебного отношения. Правда, не все хотели показывать лицо. Военные говорят, что ожидали худшего отношения местных, ожидали, что будет какое-то сопротивление, но никакого сопротивления не было", – рассказывает журналистка.

Местные также рассказали, что россияне из других регионов называют их "хо**ами". Сами жители Суджи отметили, что говорят на своем варианте украинского, который назвали "хо***цким", но почему-то уточнили, что не понимают "западенского".

Напомним, что корреспондентка ТСН Наталья Нагорная побывала в городе Суджа Курской области, который контролируют ВСУ, и рассказала о ситуации в городе. Нагорная пообщалась с местными жителями, скрывающимися в подвалах.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПЕРВЫЕ! ТСН НАЖИВО ИЗ СУДЖИ! Украинские журналисты вышли в прямой эфир из КУРЩИНЫ

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