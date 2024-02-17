Как выход ВСУ из Авдеевки повлияет на ситуацию на фронте: прогноз военного эксперта

Скорее всего, россияне остановятся, потому что Авдеевка — это господствующая высота.

После выхода украинских сил из Авдеевки, существенных изменений на фронте ждать не стоит.

Об этом заявил военный эксперт Алексей Гетьман в материале РБК-Украина.

По его словам, Авдеевка была выгодна украинским войскам в тактическом смысле.

"Можно было артиллерийским огнем держать под контролем город Донецк. Мы его не обстреливали, но россияне знали, что мы можем это сделать. Поэтому россияне не строили там склады или военные хабы", — пояснил он.

Гетман также рассказал, что скорее всего россияне остановятся, потому что Авдеевка – это господствующая высота.

"А дальше — идут низины и последующие холмы, где можно держать оборону, в 15-20 километрах к западу от Авдеевки. Скорее всего, украинские основные силы отойдут туда, а вот этот участок между Авдеевкой и последующими холмами будет находиться под контролем украинских войск, чтобы контролировать действия россиян", — сказал он

В то же время продолжение наступления маловероятно и невыгодно для россиян, поскольку они будут под украинским огненным контролем.

"Будет ситуация схожа с Бахмутом, когда россияне тоже заявляли, что будут сразу наступать дальше, а потом остановились. В ближайшее время новых продвижений россиян ждать не надо, они выполнили поставленную задачу к так называемым выборам президента. Поэтому я не думаю, что у них есть такие планы", — пояснил Гетьман.

Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что выход из Авдеевки может повлиять на ситуацию на соседних отрезках фронта, например, Угледар и Марьинка.

"Не исключено, что с некоторых позиций там также придется отходить, чтобы не подвергать опасности наши подразделения там. Нам придется совершить определенный маневр, чтобы выровнять линию фронта и не оставлять опасностей для наших позиций", — добавил он.

Напомним, военное командование приняло решение вывести украинских военных из Авдеевки Донецкой области. В частности, для того чтобы избежать окружения и сохранить жизнь бойцов.

Сейчас ситуация там остается напряженной и сложной. Враг не прекращает штурмы.

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