Как взрыв на Крымском мосту сломал планы оккупантов: в Минобороны рассказали детали

Из-за взрыва на Крымском мосту враг не способен перебрасывать на южный фронт необходимые резервы.

После взрыва на Крымском мосту 8 октября российские захватчики на юге Украины не могут получить необходимого обеспечения.

Об этом рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

По ее словам, почти 75% поставок южной группировке вражеских войск проходили именно через Крымский мост. Теперь оккупанты не могут получить необходимое обеспечение.

"Очень критическое состояние у них с снаряжением, с поставками, с логистикой. Пока даже море на нашей стороне, даже природа против того, чтобы что-то там функционировало, потому что они даже паромы остановили из-за ветра. Поэтому они действительно страдают из-за нехватки оборудования, боекомплектов, военной техники", – отметила Гуменюк.

Также, по ее словам, оккупанты пресекли попытки переправить грузы с левого на правый берег Днепра.

Взрыв на Крымском мосту: что известно

Напомним, что взрыв на Крымском мосту прогремел в субботу, 8 октября, около 6 часов утра.

В РФ сообщали о трех погибших в результате взрыва на Крымском мосту. Впоследствии количество жертв, по данным росСМИ, возросло до пяти.

Российский диктатор Путин назвал взрывы на Крымском мосту "терактом" и обвинил по всей Украине.

А вот советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверен: взрыв устроили сами россияне. По его мнению, взрыв явился следствием противостояния между ФСБшниками и российским Минобороны.

По его информации, ФСБ хотела арестовать российских генералов, а Минобороны РФ подставило ФСБ, отвечавшее за охрану моста. По словам Подоляка, говорить о возможном путче еще рано, но в РФ назревает конфликт между разными силовиками.