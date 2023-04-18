Как ядерные угрозы Путина влияют на военную помощь Украине: данные разведки

В ГУР успокоили, что "профессионалы все понимают".

Угрозы президента России Владимира Путина по поводу применения ядерного оружия не влияют на военную помощь для Украины от союзников, а просто являются направленной "на обывателя" пропагандой.

Об этом заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".

Он констатировал, что глава Кремля не раз прибегал к ядерному шантажу.

"Самое главное – это не влияет на министров обороны, которые собираются на "Рамштайне". На обывателя в рамках пропаганды это может действовать, но профессионалы все понимают", – заверил Скибицкий.

Он также заверил, что в Украину начало поступать больше вооружений, когда ее войска вышли на возможности, которые нужны не только для обороны, но и для наступления.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявлял об определенных задержках с поставками в Украину западного вооружения перед контрнаступлением и говорил, что не все партнеры откликнулись. Позже Данилов, комментируя готовность к контрнаступлению, выразил разочарование, сказав, что иногда официальные лица из стран-союзников "обещают одно, а делают совсем другое". "Если мы не готовы, то никто не станет действовать неподготовленным", — подчеркнул секретарь СНБО.

По информации издания The Guardian, западные лидеры готовятся к тому, что Путин использует все возможное вместе с ядерными угрозами и кибератаками, чтобы ответить на контрнаступление Украины.

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