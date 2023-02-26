Как за год изменилась помощь Запада Украине и чего ожидает Киев в следующие месяцы: объяснение WSJ

США и их союзники в течение следующих нескольких месяцев поставят Украине больше оружия, чем это было за весь 2022 год. Как сказал британский премьер-министр Риши Сунак на Мюнхенской конференции, "настал момент удвоить нашу военную поддержку".

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что диктатор РФ Владимир Путин рассчитывал на стремительную победу в Украине, но через год не реализовался ни один его план.

А помощь Украине существенно растет. Так, США, Канада и страны Европы уже оказали пособия на примерно 120 млрд долларов. А некоторые союзники по НАТО, такие как Нидерланды, уже настаивают на предоставлении Украине F-16. Издание отмечает, что это шаг, еще несколько месяцев назад считавшийся удивительной фантазией.

"Мы также осознали, что на карту поставлена и наша собственная безопасность", - высказался Серд Сёрдсма, нидерландский политик и член парламента.

Не менее важно то, что ужасы, причиненные российскими войсками в Буче, Мариуполе, Изюме и других частях Украины, всколыхнули общественное мнение в Северной Америке и Европе, побуждая до сих пор неохотные правительства к действиям.

"Никто не думал, что россияне начнут средневековую войну в 21 веке. Эта война изменит лицо Европы так же, как это сделала Вторая мировая", — сказал сенатор Джеймс Риш, высокопоставленный республиканец в комитете Сената по международным отношениям.

В WSJ подчеркнули, что Киев будет продолжать борьбу, а общественная поддержка Украины оказалась очень устойчивой в США и Европе.

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"Следующие месяцы будут очень критическими", - отметил Франц-Стефан Гади, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне.

Мюнхенская конференция завершилась несколькими неделями, в течение которых США и их союзники резко расширили масштабы своей военной помощи, что свидетельствует о том, что ожидания Путина, что Запад в конце концов устанет помогать Украине, еще не оправдалось.

Напомним, 24 февраля стало известно, что Украина получила первые Leopard 2. Резников и Шмигаль проинспектировали танки, а эксперт рассказал о преимуществах.

Как сообщалось, Германия передаст Украине больше танков Leopard 2, чем обещала.