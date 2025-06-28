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Как закончить войну на условиях Украины: американский эксперт назвал главные факторы
Постепенное давление на российскую экономику не дает желаемого эффекта.
Для завершения войны на условиях Украины странам Запада нужно сочетать экономическое давление на Россию, военную поддержку Киева и собственную идеологическую решимость.
Такое мнение высказал бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам Европы и политики НАТО, старший научный сотрудник Atlantic Council Ян Бжезинский в эфире телеканала «Еспресо».
По его словам, постепенное давление на российскую экономику не дает желаемого эффекта, поскольку государство-агрессор успевает адаптироваться и приготовиться к новым санкциям.
«Нужно полномасштабное и решительное использование экономической силы. Цель — остановить российскую военную машину. Это в наших силах. Мы способны ввести действительно жесткие санкции против тех, кто до сих пор поддерживает российские военные усилия через торговлю», — подчеркнул Бжезинский.
Кроме применения жестких экономических санкций и значительного усиления помощи по безопасности со стороны Запада, по словам американского эксперта, нужно активнее поддерживать тех, кто внутри России выступает против войны и режима.
«Это информационная борьба, и мы должны использовать силу правды, чтобы усилить сопротивление войне в самом российском обществе», — отметил он.
Бжезинский считает, что важным фактором могла бы стать четкая перспектива членства Украины в НАТО. Это, по его словам, был бы четкий сигнал, что Украина больше не является серой зоной для геополитических манипуляций Путина.
«Путин, похоже, признает только силу — в частности, действие статьи 5 НАТО. Когда Украина остается за пределами этой гарантии, Запад невольно оставляет пространство для дальнейшего наступления России. Именно поэтому Запад должен принять стратегию, сочетающую экономическое давление, военную поддержку и идеологическую решимость, чтобы остановить Путина и обеспечить победу Украины», — подытожил эксперт.
Напомним, накануне, 27 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва стремится завершить «СВО» с «нужным для себя результатом». Он также подчеркнул, что государство-агрессор планирует свой бюджет с учетом достижения этой цели.