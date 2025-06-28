Как закончить войну на условиях Украины: американский эксперт назвал главные факторы

Война в Украине / © ТСН.ua

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Для завершения войны на условиях Украины странам Запада нужно сочетать экономическое давление на Россию, военную поддержку Киева и собственную идеологическую решимость.

Такое мнение высказал бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам Европы и политики НАТО, старший научный сотрудник Atlantic Council Ян Бжезинский в эфире телеканала «Еспресо».

По его словам, постепенное давление на российскую экономику не дает желаемого эффекта, поскольку государство-агрессор успевает адаптироваться и приготовиться к новым санкциям.

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«Нужно полномасштабное и решительное использование экономической силы. Цель — остановить российскую военную машину. Это в наших силах. Мы способны ввести действительно жесткие санкции против тех, кто до сих пор поддерживает российские военные усилия через торговлю», — подчеркнул Бжезинский.

Кроме применения жестких экономических санкций и значительного усиления помощи по безопасности со стороны Запада, по словам американского эксперта, нужно активнее поддерживать тех, кто внутри России выступает против войны и режима.

«Это информационная борьба, и мы должны использовать силу правды, чтобы усилить сопротивление войне в самом российском обществе», — отметил он.

Бжезинский считает, что важным фактором могла бы стать четкая перспектива членства Украины в НАТО. Это, по его словам, был бы четкий сигнал, что Украина больше не является серой зоной для геополитических манипуляций Путина.

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«Путин, похоже, признает только силу — в частности, действие статьи 5 НАТО. Когда Украина остается за пределами этой гарантии, Запад невольно оставляет пространство для дальнейшего наступления России. Именно поэтому Запад должен принять стратегию, сочетающую экономическое давление, военную поддержку и идеологическую решимость, чтобы остановить Путина и обеспечить победу Украины», — подытожил эксперт.

Напомним, накануне, 27 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва стремится завершить «СВО» с «нужным для себя результатом». Он также подчеркнул, что государство-агрессор планирует свой бюджет с учетом достижения этой цели.