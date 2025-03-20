Как закончить войну в Украине: экс-главком НАТО привел примеры Финляндии и Кореи

В прошлом более слабые государства уступали территорию, чтобы сохранить независимость. Возможен ли такой сценарий для Украины?

Когда речь идет о теме завершения войны Украине, следует вспомнить и учесть уроки истории. В качестве примера – "Зимняя война" СССР против Финляндии. Несмотря на героическое сопротивление, Финляндия была вынуждена уступить около 11% своей территории, соблюдать нейтралитет и не вступать в западные военные союзы. Однако этот мучительный выбор позволил сохранить финскую государственность.

Об этом в своей статье пишет Джеймс Ставридис – обозреватель Bloomberg Opinion, адмирал ВМС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий НАТО и вице-глава по глобальным вопросам в Carlyle Group.

"История может стать мощным инструментом для создания путей к миру в любых переговорах по завершению войны. Я усвоил этот урок много раз, особенно когда был деканом Школы права и дипломатии Флетчера при Университете Тафтса. Использование прошлого в качестве ориентира – это то, что следует помнить, когда переговоры по завершению боевых действий в Украине приобретают серьезность, даже если российский диктатор Владимир Путин продолжает блокировать прогресс своими неприемлемыми требованиями", – говорится в публикации Ставридиса.

Что говорит история войн о шансах Украины?

Экс-верховный главком НАТО указывает, что, глядя сегодня на войну в Украине и пытаясь представить ее завершение, он вспоминает две войны XX века: "Зимнюю войну" 1939-1940 годов между Финляндией и СССР, Корейскую войну начала 1950 годов. Ставридис описал в статье, какие уроки этих конфликтов могут помочь найти решение для Украины.

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Автор публикации считает достаточно очевидными параллели между вторжением СССР в Финляндию и нынешней войной России против Украины. Армия Иосифа Сталина в ноябре 1939 года совершила неспровоцированное нападение на гораздо более слабого соседа. У советских войск было огромное численное и техническое преимущество, однако финны оказывали упорное и изобретательное сопротивление. Они использовали в качестве преимущества суровую зимнюю погоду, а также импровизированное оружие, в том числе известные коктейли Молотова.

Главный урок: иногда приходится уступать

Несмотря на свое героическое сопротивление, Финляндия в конце концов была вынуждена уступить около 11% своей территории в пользу СССР. Это стало неизбежным из-за огромного военного превосходства противника. Кроме того, финны обязались соблюдать нейтралитет и не вступать в западные военные союзы.

"Хотя это был болезненный выбор, он позволил сохранить финскую государственность", – акцентировал адмирал ВМС США в отставке.

"Этот урок может быть важным для Украины: если вы сталкиваетесь с более сильным противником, следует сохранять гибкость и быть готовыми уступить территорию ради мира. Также, возможно, придется отказаться от права вступать в определенные военные союзы. Но это позволит выжить и в будущем переиграть врага – как это в конце концов сделала Финляндия, став членом НАТО в 2023 году", – говорится в материале.

Корейская война: демилитаризованная зона как вариант для Украины

Ставридис обрисовал принципиальные уроки Корейской войны. Речь идет прежде всего о необходимости создать значительную физическую буферную зону между сторонами конфликта. Так, между Северной и Южной Кореей уже более 70 лет существует более 257-километровой демилитаризованной зоны. Она не предотвратила все конфликты, но в значительной степени сохранила хрупкий мир на Корейском полуострове.

"Этот опыт может быть полезен Украине: стоит ли создавать демилитаризованную зону? Кто ее будет контролировать? Это могут быть войска России и Украины, миротворцы ЕС и Китая или силы НАТО и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)? Или, возможно, нейтральные миротворцы ООН?" – описывает экс-верховный главком НАТО.

Он добавил, что также следует определить глубину потенциальной демилитаризированной зоны. Так, между Кореями эта зона составляет 4 км. Там нельзя размещать войска, хотя обе стороны активно укрепили позиции за ее пределами.

Война может продолжаться и после прекращения боевых действий

Хотя боевые действия не идут уже десятилетиями, технически Корея остается в состоянии войны. Периодически между Сеулом и Пхеньяном возникают локальные стычки, в большинстве своем спровоцированные со стороны КНДР.

Ставридис отметил, что это плохой сигнал для Украины.

"Даже после прекращения активных боевых действий Россия вряд ли откажется от своих агрессивных намерений. Однако главный вывод из корейского конфликта – не нужно пытаться решить все проблемы сразу. Важно хотя бы добиться стойкого прекращения огня, которое впоследствии может перерасти в более крепкий мир", – пояснил автор статьи.

Резюмируя, он процитировал бывшего британского премьера Уинстона Черчилля: "Чтобы заглянуть в будущее, нужно внимательнее посмотреть в прошлое". По мнению Ставридиса, история Финляндии и Кореи может помочь найти путь к лучшему будущему для Украины.

К слову, 19 марта после разговора с президентом США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский заявил о своей вере в то, что "под американским руководством в этом году можно достичь продолжительного мира".