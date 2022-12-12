Как закончить войну — Зеленский назвал три шага, которые помогут Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три шага, которые ускорят окончание войны в Украине. Это – новое оружие, финансовая, энергетическая стабильность и дипломатия.

Об этом он сказал 12 декабря во время своего обращения к лидерам стран-участниц G7

Зеленский объяснил, что Россия до сих пор имеет преимущество в артиллерии и ракетах. Поэтому Кремль чувствует безнаказанность, обстреливая всю территорию нашего государства.

"Украина нуждается в современных танках, и я прошу вас открыть эту оборонную возможность для нас. Это реально сделать уже сейчас. Украина нуждается в неизменной поддержке артиллерией, пушками и снарядами. Это то, что не допустит эскалации с российской стороны. Мы нуждаемся в большей реактивной артиллерии и более дальнобойных ракет", — сказал президент.

Еще одной составляющей является финансовая, энергетическая, социальная стабильность в Украине. Зеленский объяснил, что ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры провоцируют гуманитарный кризис в Европе, поскольку украинцы вынуждены бежать от войны.

"Я призываю вас увеличить помощь Украине в газовом вопросе. Террор против наших электростанций вызвал то, что мы вынуждены использовать больше газа, чем это предполагалось. И поэтому нуждаемся в дополнительной поддержке – именно этой зимой. Речь идет об объеме около 2 миллиардов кубометров газа – то, что нужно закупить дополнительно. Активнее должны подходить и к вопросам восстановления. Это будет очень наглядной демонстрацией всего мира того, на что способна демократическая система", — сказал президент.

Президент призвал мировых лидеров увеличить дипломатические усилия, направленные на окончание войны.

"На саммите "двадцатки" в Индонезии я предложил украинскую формулу мира — 10 четких пунктов, которые вполне реально выполнить. Для мира — для мира в Украине, Европе, мире. Все вы знаете, что это за 10 пунктов. Я благодарен вам за поддержку нашей инициативы Предлагаю созвать специальный саммит – Global Peace Formula Summit – чтобы определиться, как и когда мы сможем реализовать пункты украинской формулы мира. Я предлагаю вам, как и другим добросовестным государствам, проявить свое лидерство в реализации формулы мира в целом или конкретных ее пунктов", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент также предложил России закончить войну к Рождеству, выведя с территории Украины свою оккупационную армию.

Война России против Украины

Россия 24 февраля начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Россия планировала быстро оккупировать Киев и установить в Украине свой марионеточный режим. Однако ВСУ разрушили планы оккупантов.

Глава Главного управления разведки Минобороны считает, что война в Украине не продлится годами. Кирилл Буданов в октябре предположил, что война должна завершиться к лету 2023 года.

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