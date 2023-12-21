Как закончится война: пессимистический и оптимистический сценарии от комбата из Авдеевского направления

Комбат Игорь Губаренко подчеркнул, что сейчас идет "война на выживание" украинского народа.

Командир 2-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады ВСУ Игорь Губаренко, сражающийся на северном фланге Авдеевского направления, рассказал, как он видит пессимистический и оптимистичный сценарии окончания войны.

Об этом комбат сказал в интервью "Украинской правде".

Пессимистический

Пессимистический сценарий, по мнению Губаренко, когда оккупанты выйдут на административные границы Донецкой, Запорожской, Днепропетровской областей, на этом остановятся и начнется позиционная война.

"Позиционная война ни к чему хорошему не приведет", – считает военный.

Оптимистический

Оптимистический сценарий, по словам комбата, это если в следующем году ВСУ все же удастся обрезать оккупантам канал поставки из Крыма и выйти как минимум на границы Донецкой и Луганской областей по состоянию на 24 февраля.

"Сейчас идет война на выживание: либо мы выстоим, будем нацией, независимой страной, либо выжившие продолжат свое существование в составе Российской Федерации", — подытожил Игорь Губаренко.

Ранее легендарный командир полка "Азов" Денис Прокопенко "Редис" рассказал, сколько будет длиться война и на что, прежде всего, должны рассчитывать украинцы.

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