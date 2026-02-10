ВСУ на фронте / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Европейские лидеры допустили ошибку, не осознав собственной геополитической уязвимости, что в конце концов сыграло на руку Москве. Вместо ожидаемого краха Россия усилила свои позиции, а Запад остался в плену устаревших представлений о мире.

Такое мнение высказал экономист и политический обозреватель Вольфганг Мюнхау в своей колонке для издания The Telegraph.

По словам аналитика, ключевые фигуры европейской политики — премьер-министр Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц — допустили серьезный просчет. Они отказались признать очевидный факт: центр геополитического веса уже давно сместился за пределы Европы.

Мюнхау проводит параллели с началом Первой мировой войны, когда мир жил иллюзией, что боевые действия завершатся за считанные месяцы. Нынешние ожидания Запада, по его мнению, еще более оторваны от реальности. Желание, чтобы Россия проиграла, а Украина воевала «вечно», эксперт называет не имеющей под собой реалистичной основы.

В чем феномен российской экономики

Одной из главных ошибок Запада стала вера в тотальную изоляцию России. Несмотря на введение 19 пакетов санкций и прогнозы дефолта, российская экономика не только выстояла, но и продемонстрировала рост, перейдя на военные рельсы.

Автор статьи отмечает ошибочность оценки экономического могущества РФ в долларовом эквиваленте. Если использовать паритет покупательной способности, Россия практически опережает Германию в способности создавать орудие.

«России не нужны доллары или евро для производства танков и ракет», — говорится в материале.

В то же время, финансовое давление войны сегодня больнее бьет именно по европейским странам. Кроме того, Москва успешно снизила зависимость от западной финансовой системы, укрепив альянс с Китаем и Северной Кореей.

Как может закончиться война в Украине

Мюнхау дает прагматический, хоть и неутешительный прогноз по финалу боевых действий. По его мнению, война вряд ли закончится полной победой одной из сторон. Наиболее вероятным сценарием является подписание мирного соглашения или заморозка конфликта.

Согласно прогнозу Россия может сохранить контроль над Донбассом, а также частями Запорожской и Херсонской областей. Однако аналитик призывает не считать это поражением Украины.

По информации издания, главная цель Киева — сохранение независимости и суверенитета — будет достигнута, что еще в начале полномасштабного вторжения не казалось гарантированным.

Подводя итог, Мюнхау называет евроцентрическое мировоззрение — веру в то, что Европа до сих пор руководит мировыми процессами — самой большой проблемой Запада.

«Бред — это не просто психическое состояние. Это признак упадка», — резюмирует автор.

Напомним, в канун четвертой годовщины полномасштабного вторжения доходы России от экспорта нефти и газа упали до минимума за последние годы. Как пишет ABC News, причиной стали новые санкции США и ЕС, давление на «теневой флот» и сокращение закупок российской нефти отдельными странами.

В январе налоговые поступления от нефтегазового сектора РФ уменьшились до 393 млрд рублей — самого низкого уровня со времен пандемии. Падение доходов заставляет Кремль повышать налоги и активнее привлекать внутренние заимствования, что еще больше усугубляет состояние российской военной экономики.