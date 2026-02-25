Как закончится война в Украине: эксперты назвали три сценария

ВСУ на фронте / © Getty Images

Через четыре года после начала полномасштабного вторжения российская военная кампания в Украине трансформировалась в затяжной конфликт на истощение. Россия удерживает контроль над частью украинской территории, однако несет колоссальные потери, в то время как Украина продолжает проводить локальные контрнаступательные операции.

Американские аналитики, дипломаты и бывшие военные чиновники в комментарии для Fox News спрогнозировали три возможных пути дальнейшего развития событий.

Сценарий первый: затяжной позиционный тупик

По словам бывшего верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, отставного генерала ВВС США Филиппа Бридлава, наиболее вероятным краткосрочным сценарием остается сохранение текущего статуса-кво, где ни одна из сторон не может нанести решающий стратегический удар. При этом он отмечает, что Россия не побеждает в этом конфликте.

«Россия, вероятно, мировая сверхдержава с одной из трех лучших армий мира… за 12 лет захватила около 20% Украины. И они потеряли, по некоторым данным, более 1,2 миллиона человек в этом конфликте. Это конфликт, в котором Россия не — я повторюсь — не побеждает», — констатировал генерал Бридлав.

Сценарий второй: успехи на поле боя меняют дипломатию

Второй вариант развития событий связан с тактическими успехами Сил обороны Украины, которые могут изменить баланс сил за столом переговоров. По словам экспертов, недавние проблемы с российскими системами управления позволили украинским военным провести успешные операции.

Исполнительный директор Vandenberg Coalition Керри Филипетти считает, что динамика на поле боя оказывает непосредственное влияние на дипломатические позиции сторон.

«Недавние наступления Украины по возвращению своей территории — это еще один сигнал о том, что военная машина Путина продолжает атрофироваться. Поиск крепкого и справедливого мира через переговоры часто зависит от динамики — и сейчас она на стороне украинцев», — отметила Филипетти.

По мнению Филиппа Бридлава, для закрепления этого успеха необходимо четкое политическое заявление Вашингтона о том, что США не позволят России победить и предоставят Киеву все необходимые ресурсы для остановки агрессора.

Сценарий третий: эскалация или усталость Запада

Третий, наиболее опасный сценарий, предполагает затягивание войны в пользу РФ из-за непоследовательной поддержки со стороны союзников. Отставной генерал-лейтенант Ричард Ньютон отмечает, что сдерживание остается ключевым фактором безопасности.

«Через четыре года этой ужасной войны фундаментальный урок остается неизменным: мир возможен только тогда, когда условия диктует сила. Путин будет продолжать жестоко испытывать нашу решимость, пока цена его агрессии не перевесит любую возможную выгоду», — предупредил генерал Ньютон.

Генерал Бридлав подверг критике подход к урегулированию конфликта путем уступок агрессору, назвав это стратегией «мира через слабость».

«Вместо того, чтобы диктовать им, что делать, мы идем к хорошим парням и говорим: "Вы должны уступить больше, потому что плохие парни плохо ведут себя в песочнице". Это мир через слабость, а не мир через силу», — подытожил Филипп Бридлав.

Возможен ли мир в Украине в 2026 году

Напомним, аналитик Sky News Майкл Кларк в одном из своих анализов заявлял, что готовность президента РФ Владимира Путина продолжать боевые действия делает маловероятным завершение войны в 2026 году.

По его оценке, существенных изменений на поле боя на данный момент не наблюдается, поскольку массовое применение дронов обеими сторонами фактически «замораживает» линию фронта. По его мнению, ситуация вряд ли изменится, пока не будет найден эффективный способ противодействия беспилотным технологиям.

В то же время Кларк отмечал, что стратегический контекст может претерпеть изменения в зависимости от политических процессов в США, России, Китае и странах Европы. Он не исключал, что потенциальные изменения в Вашингтоне, экономическая ситуация в РФ или трансформация внутри НАТО могут повлиять на дальнейший ход войны.