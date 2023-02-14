Как закончится война в Украине и что может ускорить ее завершение: оценка одного из самых известных генералов США

Оккупанты совершают много ошибок во время боев, говорит генерал.

Генерал Дэвид Петреус, один из самых известных американских генералов последних десятилетий, считает, что ускорить конец войны в Украине могут более жесткие санкции против России.

Об этом бывший глава коалиционной силы в Ираке, экс-директор ЦРУ, бывший командир США в Афганистане генерал Дэвид Петреус сказал в интервью немецкому порталу.

Так, отвечая на вопрос, как, по его мнению, закончится война в Украине, он заявил, что будут переговоры, результатами которых станет соглашение.

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"Я думаю, что война наконец закончится мирным соглашением. Это произойдет, когда российские лидеры поймут, что, с одной стороны, невозможно вести войну в Украине, а с другой — это просто не окупается. К сожалению, я не могу предсказать, когда возникают эти условия", — сказал Дэвид Петреус.

Генерал и бывший глава ЦРУ добавил, что санкции против России следует ужесточить. Благодаря этому есть шанс, что война закончится раньше.

"Мы должны сделать все возможное в США и Западе, чтобы поддержать Украину и приблизиться ко дню, когда Владимир Путин поймет, что эта война не может быть проведена на украинской земле и что она невыгодна", — добавил Петреус.

Генерал Дэвид Петреус признался, что россияне оказались "даже более некомпетентными, чем многие ожидали". По его мнению, в армии агрессора нет должной подготовки, включая, прежде всего, тактической подготовки и модернизированного оружия, а также в их стратегии и командования есть серьезные недостатки.

Кроме того, армия РФ "совершает много ошибок" во время боев. В то же время россияне недооценили Украину.

"Они полностью недооценили возможности украинских военных, решительность украинцев и поддержку Киева США, других стран НАТО и западных партнеров", — сказал Петреус.

Напомним, американский генерал Бен Ходжес назвал самый быстрый путь к освобождению Крыма.

Между тем, в Белом доме считают, что переломный момент в войне Украины с Россией наступит весной 2023-го. Тогда ждут наступление захватчиков, а украинские силы пойдут в контрнаступление.

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