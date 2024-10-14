Как закончится война в Украине: прогноз командира спецподразделения ГУР

Боец отметил, что война не закончится в ноябре. Будут проходить саммиты, но в то же время – боевые действия с обеих сторон.

Война в Украине закончится какими-то соглашениями. Киев будет смотреть в сторону переговоров, однако у россиян больше козырей, чем у украинцев.

Такое мнение командир саперной службы спецподразделения ГУР Kraken Евгений Шкирков "Викинг" высказал в интервью Online.UA.

"Мы все понимаем, что война закончится какими-то соглашениями. Давайте будем реалистами. Россия очень большая, и если просто пройтись каким-то победоносным маршем, то нужно будет чесать в Китай, а то и в Японию, в ту сторону", – высказался Шкирков.

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Он также обратил внимание на отсутствие каких-либо крутых предпосылок, что Россия будет разваливаться изнутри.

Боец Kraken думает, что Украина будет смотреть в сторону переговоров.

"Но вопрос в том, с чем мы сядем за стол. У р*саков есть карты козырные, а у нас одна крутая карта — Курская область. Как будет дальше? Это далеко не будет зависеть от военных", — добавил Шкирков.

Он также отметил, что война не закончится в ноябре. По мнению бойца, будут проходить саммиты, но в то же время будут продолжаться боевые действия с обеих сторон.

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Командир саперной службы также назвал преувеличением мнение о том, что Крым легче освободить от врага, чем Донецкую область. Он сказал, что для деоккупации полуострова, как и Донетчины, у Украины должны быть большие силы: "Забрать можно, а удержать?".

А еще Шкирков напомнил, что у россияне в Крыму есть Черноморский флот – до сих пор есть подлодки, корабли.

"Если бы все было так просто, то как-то бы и работали", — добавил боец Kraken.

К слову, по мнению журналиста и публициста Виталия Портникова, Россия захочет переговоров и остановит войну тогда, когда будет действительно обессилена на фронте.

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