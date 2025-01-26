Как закончится война в Украине: The Times назвал четыре сценария

Война в Украине имеет только четыре реалистичных сценария завершения боевых действий. Есть как плохие варианты, так и хорошие. Все они предполагают единственное — Украина нуждается в поддержке президента США Дональда Трампа.

О четырех сценариях завершения войны пишет OBOZ.ua со ссылкой на The Times.

Сценарий первый: поражение

Такой сценарий является самым плохим и предполагает длительное ведение Россией войны и уклонение от переговоров. Там отмечается, что если Украина останется без поддержки США, она может потерпеть военное поражение.

"Поражение Украины будет иметь ужасные последствия для мировой безопасности. Миллионы украинских беженцев будут искать спасения за границей, а тысячи оставшихся в Украине попадут в российские тюрьмы. НАТО потеряет стратегические позиции, а танки Кремля появятся на границах Польши", — пишут журналисты.

Сценарий второй: плохой мир

Он также предполагает поражение Украины. Также возможно разделение украинских территорий.

"Никакой Нобелевской премии Трампа в этом случае", — пишет The Times.

Сценарий третий: прекращение огня

Если перемирие станет частью действенного урегулирования и реального завершения конфликта. Это позволит Украине "выжить". В администрации Трампа хорошо понимают, что одна лишь остановка боевых действий только "заморозит" войну и не решает проблемы. Госсекретарь США Марко Рубио уже отверг "заморозку" войны.

Сценарий четвертый: мирные переговоры

При таком сценарии США будут способствовать мирным переговорам Украины и РФ с позиции силы, что также предусматривает гарантии безопасности для Киева. В таком случае россиянам еще больше затянут санкционную удавку, а США будут поддерживать Украину, как финансово, так и вооружением, если Кремль не пойдет на соглашение.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трамп может завершить войну в Украине. Однако предстоящий план Дональда Трампа по прекращению войны остается неопределенным.

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