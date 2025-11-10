Переговоры

Война в Россию рано или поздно закончится за столом переговоров. Офицер ВСУ заявил, что у Украины «нет сил и средств» для полноценной победы на поле боя.

Такое мнение офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук заявил в эфире «Киев24».

Эксперт объяснил, что любая война заканчивается, когда одна из сторон «не хочет и не может воевать». Однако с российско-украинской войной ситуация иная.

«Сегодня мы не хотим воевать, но еще можем. Россияне и хотят и могут», — констатировал Ткачук.

Из-за этой реальности, по словам офицера, дипломатический путь неизбежен, несмотря на желания украинцев.

«Так или иначе, хотим этого или не хотим, это все кончается за столом. Рано или поздно это закончится каким-нибудь дипломатическим мирным треком», — отметил он.

Ткачук добавил, что это будет сложное решение, но его придется принять.

«К сожалению, мы должны признать, что нам придется садиться за стол с россиянами и что-то подписывать вместе с партнерами. Рано или поздно это должно произойти, и это произойдет», — заявил офицер.

Главной причиной такой неизбежности он назвал текущий баланс сил, не позволяющий Украине рассчитывать на полную военную победу.

«Потому что на сегодняшний момент у нас нет сил и средств победить Россию полноценно на поле боя», — подытожил Андрей Ткачук.

Напомним, в Украине продолжают живо обсуждать тему вероятной мобилизации Россией своих резервистов. По разным оценкам экспертов, их количество составляет около 2 миллионов. Если определенная часть попадет в армию, то не исключено, что Украина вынуждена будет отвечать зеркально на такой «турборежим» российской мобилизации.