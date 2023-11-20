Как западная ПВО превращает Киев в безопасное место в охваченной войной Украине – Politico

Россия продолжает попытки нанести удар по Киеву ракетами и беспилотниками, но мощная защита ПВО усложняет это. Киевлянка Инна Козич до сих пор плачет, когда вспоминает первые недели полномасштабной войны.

Об этом пишет Politico.

"В один момент мы с детьми три недели спали в коридоре. Я ложилась спать, не уверена, все ли мы проснемся на следующий день", – вспоминает женщина.

Но противовоздушная оборона, которая сейчас защищает столицу, заставляет ее чувствовать себя в Киеве безопаснее, чем где угодно в Украине – настолько, что она боится выезжать за пределы города.

"Я даже боялась брать своих детей на летние каникулы, потому что знала, что в других регионах, к сожалению, нет такой мощной ПВО, как у нас сейчас. И мне так больно за украинцев из других регионов, которые до сих пор вынуждены жить под ежедневным российским бомбардировкой", – говорит женщина.

Когда 24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение России, президент Владимир Зеленский призвал Запад закрыть небо Украины для российской авиации и ракет.

Этого не произошло, но союзники Украины постоянно присылают одни из своих лучших систем противовоздушной обороны, чтобы помочь защитить города страны, особенно Киев.

"Когда началась война, Киев полагался на советские противоракетные системы С-300 и "Бук М1" средней дальности – проблема, поскольку ракеты для них в основном производится Россией. Эта защита теперь усилена системами малой дальности Gepard из Германии и Avenger Short-Range Air Defense из США для сбивания беспилотников и крылатых ракет.На средней дальности Украина использует MIM-23 Hawk американской компании Raytheon, NASAMS, разработанный Raytheon и норвежской Kongsberg, и немецкий IRIS-T SLM.Защита дальнего действия обеспечивается американскими Patriot PAC-3 и Eurosam T, поставленные Францией и Италией", — пишет издание.

Украинская Противовоздушная оборона показала, что способна интегрировать современные системы с советскими.

"Мы продолжаем ждать поддержки от союзников и партнеров. Нам нужна большая Противовоздушная оборона. Разнообразная. И не только для столицы, но и для каждого украинского города. Каждый зенитно-ракетный комплекс на вес золота", — сказал глава Киевской военной администрации Сергей Попко.

После того, как Россия впервые испытала американские системы Patriot, безуспешно атакуя столицу 20 дней подряд в мае 2023 года, киевляне впервые почувствовали себя относительно безопасности.

"Мы ждали этих патриотов, как манны небесной. Это было такое облегчение", — сказала Инна Козич.

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Вскоре в Киев и пригород начали переезжать люди из других регионов, где Противовоздушная оборона не столь сильна. В эти выходные Россия направила на Киев волны беспилотников, большинство из которых были сбиты.

По оценкам Международной организации по миграции ООН в сентябре, Киев и окрестности сейчас принимают около 600 000 перемещенных лиц из других частей Украины.

В других крупных городах также наблюдаются потоки внутренних беженцев, около полумиллиона сейчас проживают в Днепропетровской и Харьковской областях.

"Первая активная фаза внутренней миграции началась сразу после освобождения Киевщины. В это время приезжали люди из городов, где велись активные боевые действия. Затем, когда приехал Patriot, люди из Днепра, Запорожье начали активно переезжать и искать жилье в Киеве, объясняя это тем, что Киев защищен и сюда летит меньше ракет, чем по их городам", – рассказал риэлтор Александр Житюк.

Он также добавил, что украинцы из-за границы тоже начали возвращаться после мая 2023 года, когда россияне почти каждый день обстреливали столицу, а Украина доказывала эффективность ПВО. Сегодня люди считают, что в Киеве более спокойно.

Это привело к скачку цен в Киеве на недвижимость после коллапса в первые месяцы войны.

До полномасштабного вторжения в Киеве проживало около 3,9 млн. человек. Однако к весне 2022 года 1,9 миллиона уехали, сказал Денис Судилковский, бренд- и бизнес-директор ЛУН, онлайн-платформы недвижимости.

"Тогда часто можно было встретить предложения снять квартиры в Киеве за оплату коммунальных услуг", — рассказал он.

По данным ЛУН, к осени 2022 года цены на аренду почти вернулись к уровню вторжения.

"Возвращение людей замедлилось, когда россияне начали обстреливать энергетическую инфраструктуру. Однако зима 2022-2023 годов показала, что Киев способен защитить свое небо современными западными системами ПВО, и уже с весны 2023 года мы начали наблюдать дальнейший рост спроса на долгосрочную аренду жилья в Киеве", – рассказал Судилковский.

Но столица не совсем безопасна – украинские власти призывают людей быть осторожными и ходить в укрытия во время тревоги.

"С дополнительными системами противовоздушной обороны уровень защиты столицы от атак с воздуха стал лучше. Но я не устаю повторять, что лучшая защита – это во время воздушной тревоги пойти в укрытия. Горький опыт доказывает, что даже сбитые ракеты несут смертельную угрозу из-за многочисленных обломков", – сказал Сергей Попко.

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В то время как люди в Киеве больше чувствуют себя в безопасности, жители восточных и южных регионов Украины все еще страдают от ежедневных бомбардировок. Россияне бьют по Одессе и ее стратегическому порту, а также по Херсонской, Донецкой и Запорожской областям.

Украинское правительство призывает своих союзников обеспечить больше средств противовоздушной обороны для прикрытия других городов.

"Чем защищеннее будет украинское небо, украинские города, села, тем больше у наших людей будет возможностей для экономической деятельности, для производства, в том числе, для оборонной промышленности", — сказал президент Зеленский в одном из видеообращений.

Президент Украины также сказал, что Киев хочет совместно производить оружие со своими партнерами и ожидает, что его союзники пошлют больше систем противовоздушной обороны до конца года, чтобы отразить ожидаемые зимние атаки России на энергетическую инфраструктуру.

Напомним, Зеленский на днях анонсировал существенное усиление ПВО в Украине.

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