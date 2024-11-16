Как защитить Одессу от вражеских дронов-камикадзе: военный аналитик дал ответ

Для Одессы важно, помимо альтернативных методов уничтожения дронов, вдоль береговой линии создать барьер из ЗРК малого и среднего радиуса действия, в количестве не менее двух батарей, отметил Александр Коваленко.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, как защитить Одессу от вражеских ударов дронами.

Об этом Коваленко написал пост в Facebook.

"В открытых источниках весьма активно расходится видео отражения налета дронов-камикадзе на Одессу. Как можно видеть, по дронам работает стрелковое вооружение мобильных огневых групп", – пишет Коваленко.

По словам военного аналитика, мобильные огневые группы давно подтвердили свою высокую эффективность в вопросах перехвата дронов-камикадзе Shahed-136 и стали спасительной альтернативой для ПВО, испытывающей острый дефицит. Но, в случае Одессы они менее эффективны, чем любого другого города, например, того же Киева.

"Эффективность мобильной группы перехвата (так мне больше нравится) заключается именно в ее мобильности, возможности в течение выполнения огневой задачи несколько раз поменять позицию, выдвинуться наперерез маршруту дрона и подавить его дешевыми средствами поражения, в сравнении с ЗУР. Но это когда есть свобода маневра, а когда ее нет и перед тобой бескрайняя морская гладь?" – отмечает он.

По словам Коваленко, в большинстве случаев на Одессу дроны-камикадзе заходят с моря и большая часть объектов, по которым целят оккупанты, находятся в глубине города на 1-2 км. Какой тут может быть маневр? При атаке по портовой инфраструктуре и вовсе говорить не приходится, средство поражения сразу заходит на цель, и успеть срезать его с ДШК или даже Browning M2 над морем крайне сложно.

"Именно поэтому для Одессы, являющейся ключевым портовым узлом страны, портовая инфраструктура которого постоянно находится под прицелом РОВ, важно, помимо альтернативных методов уничтожения дронов, вдоль береговой линии создание барьера из ЗРК малого и среднего радиуса действия, в количестве не менее двух батарей. Это позволило бы сбивать дроны-камикадзе над морем, до вхождения в черту города, – объясняет Коваленко. – Кто-то скажет, что сбивать дрон-камикадзе ракетой уже давно моветон, но пока вы это говорите, они, пользуясь морским рубежом, имеют возможность с минимальными потерями влетать в черту города и уже представлять собой угрозу даже падающими обломками".

Разумеется, такое решение, как отмечает аналитик, возможно только при полном содействии наших партнеров. "А наши партнеры, третий год к ряду как-то не сильно спешат, или причина в чем-то другом, что утверждать я не имею оснований…", – пишет он.

"Да, и отдельное спасибо за красочные репортажи с передачи CombatBoat 90H. Когда мы уже научимся все получать без лишнего пафоса и рефлексий, а тихо, спокойно, молча и применять?" – отметил Коваленко.

Отметим, в Одессе во время массированного обстрела погибла женщина, есть потерпевшие. В историческом центре вспыхнули пожары. Обломками дронов также побило теплотрассу спального района, пришлось останавливать котельную. По подсчетам военных, враг направил на Одессу с десяток "Шахедов", которые запускал так, чтобы в случае сбития они наносили максимальный ущерб людям.

Напомним, вечером 14 ноября россияне атаковали Одессу ракетой и дронами. Вражеская ракета попала в жилой дом. Сообщалось о погибшей и восьми пострадавших. Были повреждены жилые дома, церковь, машины.

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