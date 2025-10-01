Как защитить Украину от баллистики: эксперт рассказал, что для этого нужно

Обстрел Украины / © ТСН

Реклама

Масштабная атака России 28 сентября сломала старую модель противовоздушной обороны, требуя новой архитектуры ПВО с пятью ключевыми элементами.

Об этом авиаэксперт Анатолий Храпчинский рассказал в интервью Обозреватель.

Храпчинский отмечает, что во время атаки РФ 28 сентября враг сыграл не в массу, а в плотность и синхронизацию с одновременным пуском «Шахедов» и ракет. Это создает чрезмерную нагрузку на существующую систему и требует немедленного внедрения новой архитектуры ПВО.

Реклама

Главная цель такой архитектуры — сломать логику применения враждебных целей и сделать их атаки экономически и технически бессмысленными. Для этого требуется многослойная интегрированная оборона, состоящая из пяти ключевых элементов.

Эксперт назвал пять стратегических направлений, которые должны кардинально изменить систему ПВО Украины:

Рассредоточение и мобильность. Создание сети мобильных огневых групп и стационарных узлов. Средствами РЭБ цели «пасутся» и отводятся от городов в подготовленные коридоры для перехвата.

Многослойная встроенная оборона. Это включает:

Реклама

Нижний слой: зенитная артиллерия, ПЗРК, системы CPU РЛС ближнего действия для борьбы с БпЛА и крылатыми ракетами на малой высоте.

Средний слой: IRIS-T SLM или NASAMS.

Верхний слой: Patriot PAC-3 MSE, THAAD или SAMP-T Aster 30 — единственный реально действенный инструмент против баллистики.

Сенсоры и наведение. Максимальная интеграция данных всех источников, включая пассивные и активные РЛС, звуковые датчики, а также космическую разведку партнеров для раннего предупреждения и режима shoot look shoot по баллистике.

Экономика перехвата. Ответ на большое количество дешевых средств поражения должен быть не дорогим, а эффективным: дроны-перехватчики, лазерное и импульсное оружие. Это снимет нагрузку с дорогих систем Patriot или NASAMS.

Логистика и живучесть. Быстрая перезарядка, резервные позиции и макеты для разнесения узлов управления, чтобы одновременные удары РФ не парализовали командование.

Что нужно кроме денег

Храпчинский подчеркнул, что для создания такой системы, кроме финансирования, необходимо стратегическое видение.

Реклама

«Мы должны смотреть не только на то, что враг применяет сейчас, но и на то, как его вооружение эволюционирует», — сказал эксперт.

Ключевым элементом эксперт назвал «инженерную ставку» — специальный институт, который должен просчитывать угрозы вперед и формировать технические решения еще до того, как враг запустит их в серию. Только сочетание такой аналитики с финансированием позволит строить оборону, которая опережает угрозы, а не настигает их. Это единственный путь к созданию комплексной стены вдоль линии боевого столкновения, что сделает вражеские удары непригодными еще на этапе замысла.

Напомним, служба безопасности Украины (СБУ) установила ужасающие масштабы использования Россией дронов-камикадзе типа Shahed для ударов по Украине. С февраля 2022 года по август 2025-го СБУ зафиксировала почти 50 тысяч фактов запусков этих беспилотников по украинской территории.

В результате этих массированных атак погибли 253 человека, получили ранения 1524 человека. Всего по фактам атак дронов на гражданскую инфраструктуру уже зарегистрировано более 1,6 тысяч уголовных производств.