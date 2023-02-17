Как защититься от ракет С-300, особенно в приграничных регионах: в Воздушных силах дали ответ

Коварство ракет С-300 состоит в том, что расстояние у них небольшое, летят они довольно быстро по баллистической траектории, поэтому извещать об их применении довольно трудно.

Россия довольно часто использует ракеты С-300, потому что их у них достаточно. Россияне даже планировали их в мирное время утилизировать, поскольку эти ракеты давно у них выработаны и являются избыточным типом вооружения, за которым нужно ухаживать. Такой путь они избрали — наносить удары этими ракетами, потому что имеют, очевидно, дефицит высокоточного дальнобойного оружия, а при фронтовых зонах не нуждаются в таких дальних ударах. Потому они их используют.

Об этом сообщил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире объединенного телемарафона.

"Коварство этих ракет (С-300 – ред.) в том, что расстояние у них небольшое, летят они довольно быстро по баллистической траектории, поэтому извещать об их применении довольно трудно. Нужно точно знать, что противник намерен совершить такой ракетный обстрел. Это то же самое, что знать о том, что противник собирается наносить удары реактивной артиллерией, т.е. опасность хотя бы населения той зоны, где собираются нанести удары. Но это выходит не всегда", — объяснил Игнат.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Россия может изменить тактику в войне уже в ближайшие недели и попытаться устроить воздушное наступление на Украину.

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