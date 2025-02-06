Как заставить Россию соблюдать режим прекращения огня: эксперт предложил решение

Абсолютных гарантий соблюдения режима прекращения огня нет, ведь теоретически нарушения возможны с обеих сторон.

В случае договоренности о прекращении огня между Украиной и Россией, ключевым вопросом станет гарантия его соблюдения. Единственным способом снизить риск обстрелов является введение миротворческого контингента.

Об этом заявил глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью Главреду,

Он объяснил, что главной проблемой Минских договоренностей было отсутствие силового контроля.

"Во избежание обстрелов с обеих сторон необходимо размещение миротворцев. Не просто мониторинговая миссия, которая приезжает днем или даже ночью и фиксирует нарушения. Должен быть именно миротворческий контингент, который будет контролировать не только линию столкновения, но и желательно демилитаризованные территории — хотя бы на расстоянии 50-100 км", – говорит Фесенко.

По его мнению, если на линии разграничения не будет минометчиков, артиллерии или других ударных сил, а только международные миротворцы, риск нарушений значительно снизится. Однако остается вопрос, кто именно будет выполнять эту роль и смогут ли миротворцы сдержать эскалацию в случае новой атаки.

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"Риск возбуждения будет всегда. Можно даже стрелять с расстояния 100 км, например, применяя "Торнадо" или "Смерч", – подчеркнул Фесенко.

Он признал, что абсолютных гарантий соблюдения режима прекращения огня нет, ведь теоретически нарушения возможны с обеих сторон. Однако наличие миротворческого корпуса, так называемых "голубых касок", значительно снизит вероятность возобновления боевых действий.

"Даст ли это стопроцентную гарантию? Нет. Но риск новой войны будет значительно ниже", — подытожил Фесенко.

Напомним, что на следующей неделе Кит Келлог посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности. В Bloomberg сообщили, что США намерены представить там мирный план. Однако, как оказалось, это ложная информация.