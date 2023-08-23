Как завершится война против РФ: польский генерал не верит в полную победу Украины

Вальдемар Скшипчак уверен, что РФ и Украина рано или поздно будут вынуждены сесть за стол переговоров и ключевой вопрос – какой будет линия фронта на то время.

Есть много сценариев завершения войны в Украине или ее продолжительности. Они изобилуют более или менее оправданными теориями, однако история свидетельствует, что немногие из прогнозируемых сценариев подтвердились реальностью.

Об этом заявил отставной польский генерал Вальдемар Скшипчак в статье для Wprost.

По его мнению, впереди нас ждет еще несколько десятков боев, которые окажут влияние на формирование границ Украины после завершения боевых действий.

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Скшипчак считает, что решающий вопрос состоит в том, какой будет линия фронта в тот момент, когда обе стороны будут вынуждены говорить о прекращении боевых действий.

"Вопрос в том, удастся ли украинцам и в какой степени отвоевать свою землю, а россиянам сохранить оккупированные территории, а также какую степень влияния будут иметь те, кто в конце концов заставит стороны прекратить военные действия. Нет сомнения, что обе стороны истощены войной, и наступит момент, когда это истощение заставит их искать разрешение ситуации иначе, чем военные действия", – считает польский генерал.

Кроме того, Скшипчак уверен, что на будущее войны в Украине будут оказывать влияние позиции Китая и США.

"Обе стороны столкнутся с угрозой отказа в какой-либо помощи. Без этого (внешней помощи. – Ред.) Украина не справится с войной. Россия будет иметь ограниченные возможности для ее продолжения. Считаю, это (переговоры. – Ред.) – вопрос ближайшего будущего, потому что я не верю в длительную войну", – говорит отставной польский генерал.

Таким образом, Скшипчак намекает, что Украину ждет корейский вариант – то есть придется смириться, что какая-то часть нашей территории будет оккупирована.

Негативные последствия длительной войны для Украины

"Отсутствие перспективы окончания конфликта означает для Украины медленную агонию. Серьезной проблемой является большая эмиграция", – добавил он.

Скшипчак уточнил, что продолжение войны бросает Украину в демографический кризис и не разрешает начать ее восстановление. Для того чтобы в Украину вернулись миллионы беженцев, необходимо создать соответствующие условия.

Ранее британский генерал Ричард Берронс назвал три варианта, как и когда завершится война в Украине.

В свою очередь литовский военный эксперт Дариус Антанаитис назвал два сценария окончания войны в Украине.

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