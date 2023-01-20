Как живет "город-призрак" на линии фронта: эксклюзивные подробности из Бахмута

Город Бахмут Донецкой области остается одной из главных горячих точек на фронте, армия России безуспешно штурмует его более полугода.

В полуразрушенном городе, несмотря на регулярные обстрелы, отсутствие света, воды и тепла, до сих пор остаются мирные жители, в том числе дети. Волонтеры привозят им продукты и медикаменты, а также эвакуируют спасающихся из зоны боевых действий.

Журналисты ТСН.ua побывали в Бахмуте и сняли эксклюзивный репортаж, как живут люди в "городе-призраке".

Житель Бахмута Игорь рассказал ТСН.ua, что в его районе осталось всего несколько десятков человек – остальные уехали.

"Очень страшно. Передать это невозможно, только пережить. Мы вдвоем с женой как-то держимся, будь один, давно уехал бы конечно. Осталось 32 человека на весь наш район Буденовка. Молодых практически нет, все пожилые. Мы живем далеко от всех. Улица на километр тянется. В начале улицы еще есть люди, две семьи осталось и все", — говорит Игорь.

Мужчина рассказал, что ему пришлось пережить "прилет" снаряда в свой дом.

"Собрался умываться в ванную в полседьмого. Подошел к двери, и тут прилетело. Испугались, пыль страшная... Снаряд не разорвался... Жаль — у нас большой красивый двухэтажный дом, огород шикарный, сад со статуями. Раньше я старался, чтобы хорошо было. Я частный предприниматель, у меня был магазин охота-рыбалка, у жены — магазин стройматериалов. Но уже все... Остались самые смелые или самые сумасшедшие", — заявил он.

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Местный житель Евгений с мая живет в полуподвальном помещении вместе с беженцами после того, как "прилетело" в его дом.

"Мы из разных домов. У нас в основном беженцы из Попасной, которые остались в городе и никуда не могут уехать по разным причинам, и люди, у которых повреждено жилье. Постоянно 36 человек находятся. Это полуподвал, сюда в основном приходят ночевать. У нас есть еще одно место, когда-то это было общежитие, там нет подвала, но есть теплые комнаты. Они днем находятся там, а на ночь сюда спускаются", — рассказал он.

На вопрос, почему не хочет уезжать, Евгений ответил:

"Нет у меня средств для последующего проживания. Знаю, что могут бесплатно устроить где-то, но это временно. А потом мне будет очень сложно найти работу".

Еще один житель Бахмута Андрей говорит, что все же решился эвакуироваться из своего города:

"У меня жена в Черкассах. Дом разбили месяца два назад... Работа у меня была здесь, работал, думал утихнет, а он все хуже и хуже... Это город-призрак, здесь жизни нет и не скоро будет. Разобьют все".

Фото: Associated Press

Одна из больших проблем местных жителей, оставшихся в Бахмуте, состоит в отсутствии квалифицированной медпомощи. Врач-интерн Кристина — родом из Херсона, но после начала полномасштабных боевых действий перебралась в Бровары под Киевом. По выходным Кристина занимается волонтерством – принимает пациентов в "горячих точках".

"Люди злятся друг на друга, все хотят в очередь, попасть к врачу. Вижу дикость, когда люди давно не посещали врача. Вижу, что они давно нуждаются в этой помощи, хотят получить консультацию. Вопросы элементарные — очень много обращений по поводу повышенного давления. Люди не принимают постоянно терапию, просто какие угодно таблетки пьют, которые удалось достать, и имеют проблемы с давлением. Очень много тревожных депрессивных расстройств у людей, которые видны сразу. Приходится назначать и антидепрессанты", — рассказала врач журналистам.

Фото: Associated Press

В Бахмуте сегодня остается самая незащищенная прослойка населения, рассказал соучредитель волонтерской организации "База U" Михаил Добришман.>

"Остаются многие пожилые люди, инвалиды, которые думают, что им некуда ехать, о них никто не будет заботиться, они никому не нужны. Но также наблюдаем, что есть люди с детьми. Не знаем, отчего они принимают такое решение, каждый отвечает за себя. Возможно, по тем же соображениям, что им никто не поможет. Но мы всегда предлагаем помощь", — заявил волонтер.

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Добришман также отметил, что некоторые люди частично адаптировались, насколько это возможно, к военным реалиям:

"Кому-то нравится такая форма "коммунизма", когда ты сидишь, ничего не делаешь, тебе привозят еду. Не надо работать, сидишь в бомбоубежище и не ходишь на работу".

В то же время, говорит волонтер, обстановка в Бахмуте постоянно ухудшается:

"Город постоянно подвергается большим разрушениям, обстреливается. В последние недели и дни мы все больше наблюдаем, что присутствуют автоматные очереди, мы их можем слышать постоянно. Мы понимаем, что враг очень близко, и идут на окраинах уличные бои. В целом думаю, что больше 60% города полностью разрушены или частично повреждены. Очень трудно увидеть где-то полностью уцелевший дом".

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