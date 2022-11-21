Как живет Херсон через 10 дней после освобождения: подробности и видео

В освобожденном от оккупантов Херсоне проблемы с электричеством, водоснабжением и связью, город страдает от российских обстрелов и мин, которые оставили после себя военные РФ. Вместе с тем начали открываться банки и супермаркеты, также восстановлено железнодорожное сообщение.

Гуманитарная ситуация остается тяжелой, в городе установили специально оборудованные палатки, где люди смогут согреться, получить горячие напитки и еду, зарядить телефоны и воспользоваться Интернетом.

ТСН.ua собрал подробности, как живет Херсон спустя 10 дней после деоккупации.

21 ноября в Херсоне были прилеты по гражданской инфраструктуре, в результате обстрелов российскими войсками погиб один человек, еще трое получили ранения и госпитализированы в областную больницу.

Корреспондент ТСН Иван Петричак сообщил из Херсона, что в понедельник на центральной площади города много людей идут с водой в руках. Бутылки – единственный способ принести домой воду. Проблемы со связью, не работают светофоры, потому что нет электроэнергии, и чтобы хоть как-то подзарядить гаджеты, люди выходят на площади, становятся в очереди и от дизель-генераторов подзаряжаются, и там же получают сим-карты, чтобы набрать своих родных. Чтобы связь была, устанавливают передвижные антенны.

Также читайте Когда и как ВСУ могут освободить Крым: подробности и прогнозы по деоккупации полуострова

Несмотря на это, в городе уже возобновили работу некоторые банки и крупные супермаркеты, там очень большие очереди.

По словам корреспондента ТСН, раздаются взрывы, россияне время от времени обстреливают город. Однако местные люди говорят, что привыкли за 8 месяцев оккупации, и не пугаются.

Украинские военные настоятельно не рекомендуют тем, кто успел уехать из Херсона до оккупации, спешить возвращаться по домам, поскольку в городе остается опасно, сообщил Петричак.

В городе действует комендантский час с 19:00 до 06:30. В данное время жителям запрещено находиться на улицах и других общественных местах.

21 ноября в центре города прошли торжественные мероприятия по случаю Дня Достоинства и Свободы, в которых принял участие глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

Ранее херсонские работники ГСЧС очистили город от плакатов с пророссийскими лозунгами, которые оставили после себя оккупанты.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Возобновлено железнодорожное сообщение

Первый с начала полномасштабной войны поезд прибыл из Киева в Херсон 19 ноября.

В вагонах находились 200 пассажиров. Они приобрели билеты "К победе". Также в составе поезда есть и почтовый вагон, который привез в город письма и посылки.

В преддверии встречи поезда подготовили железнодорожный вокзал в Херсоне, его подключили к электричеству и водоснабжению.

Железнодорожное сообщение с Херсоном возобновили через неделю после освобождения. Поезд будет курсировать по четным числам, а возвращаться назад – по нечетным.

Оккупанты оставили после себя пыточные и заминированные здания

Правоохранители обнаружили в Херсоне пыточные в четырех зданиях, где оккупанты незаконно удерживали людей и жестоко над ними издевались.

Как сообщает Офис генерального прокурора, во время оккупации Херсона российские военные и представители спецслужб РФ в захваченных зданиях Херсонского изолятора временного содержания, следственном изоляторе и одном из райотделов полиции обустроили псевдоправоохранительные органы.

"Изъяты части резиновых дубинок, деревянная бита, аппарат, которым оккупанты пытали мирных жителей током, лампа накаливания и пули из стен. В камерах и подвалах в отношении людей применялись различные методы пыток, физическое и психологическое насилие. Во время проведения следственных действий с потерпевшим в подвале одного из офисных зданий, где оккупанты также устроили пыточную, правоохранители обнаружили часть металлопластиковой трубы, наручники и другие вещи", — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все потерпевшие от действий представителей страны-агрессора. Работа по установлению мест расположения застенков и незаконных мест содержания людей продолжается.

Фото: Офис генерального прокурора

В свою очередь советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов рассказал, что одной из ключевых проблем в Херсоне является разминирование, в частности, объектов критической инфраструктуры.

"Основные проблемы – масштабные заминирования. Я провел там последние дни в компании наших ГСЧСников. Они работают 24/7, но масштабы заминирования и то, что видел я – от банального, между детскими футбольными мячами, до... Просто на каждом шагу заминирования. Масштабы впечатляют, они сейчас настроены на разминирование критической инфраструктуры, чтобы как можно быстрее подать свет и воду в дома херсонцев", — сообщил советник руководителя МВД.

Читайте также: