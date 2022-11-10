Как зима повлияет на войну в Украине: прогноз военного

Зимой и российская, и украинская армии будут больше сосредоточены на артиллерийских ударах, чем на наземных.

Бывший военный Фрэнк Ледвидж считает, что зимой и ВСУ, и российской армии тяжелое будет воевать.

О перспективах развития российско-украинской войны зимой он пишет в колонке на The Guardian

Кроме того, что зимой многие пути в Украине становятся непроходимыми из-за грязи, на возможность ведения боевых действий влияют и другие климатические факторы. Голые деревья усложняют маскировку от беспилотников, а скопления облаков создают препятствия для воздушной разведки.

"Вместе эти факторы будут означать значительное замедление наступления, и возлагавшиеся на скорость и элемент неожиданности ВСУ значительно потеряют темп", — пишет он.

Параллельно Россия, похоже, после назначения Сергея Суровикина улучшила свою "хаотическую организацию". Новая тактика атак на гражданскую инфраструктуру последовательна и имеет целью уменьшить волю украинцев к борьбе. Другое дело, что в случае Украины эта тактика может привести к обратному результату.

В Херсонской области Ледвидж прогнозировал отход россиян на левый берег Днепра, который превращает реку в оборонный ресурс для РФ. Вероятно, россияне перестанут наступать, а линия фронта стабилизируется, считает эксперт.

"Поэтому россияне будут окапываться и будут пытаться удержать позиции, по которым Украина будет бить из артиллерии и ракетных систем, предоставленных Западом", — добавил он.

Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что зимой война немного стихнет.

"Это тоже логично, потому что зимой будут проблемы физико-географические, как говорят. Нас еще ждет зима такая, более-менее теплая, поэтому почва будет вязкая, и в принципе уже сейчас колесная техника на поле боя почти не работает, только гусеничная. Это все только усложнится с началом сплошных дождей", — сказал он.

В американской разведке считают, что украинские военные могут достичь успехов против российской армии в течение следующих шести недель, если они смогут продолжить свое наступление на юге и северо-востоке до того, как зима заставит армии сделать паузу и перегруппироваться.

Война после войны: украинцам придется сражаться после победы над Россией

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