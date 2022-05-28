"Какая армия сильна русская? Бутафорская": оккупант жаловался матери на порядки в армии агрессора

Нравственный дух среди русских оккупантов низкий.

Украинским разведчикам удалось перехватить разговор россиянина с матерью. В ней солдат рассказывает о невозможности уволиться из армии и вернуться домой.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Парень рассказывает о порядках, царящих во вражеской армии. Сын жалуется, что обещанной ротации не предвидится.

"Нет такой директивы – типа, 90 суток на какой-то специи. Сказали вообще до года могут держать! Здесь увольняться вообще бессмысленно. Вон, люди пошли написали те рапорты, у них оружие забрали, они сидят в школе четвертый день. Им в уши ср*ть, какие они пи****сы.Предатели родины, хуже говноидов.Не мужчины, вы женщины.Они сидят и слушают, надеясь что уволятся.Но пока в Россию не выбраться, уволиться невозможно вообще. России выбраться? На границе ФСБсовцы стоят. Они каждую машину проверяют к винтику. Вдруг скрылся какой-то беглец", — говорит оккупант страны-агрессорки.

По его словам, нет идей, как выбраться из Украины: "Здесь неделю прожить, можно уже свято устраивать. Как меня эта армия за**ала. Вместе с государством есть**".

На вопрос матери, а что же делать, он просит обращаться в комитет солдатских матерей и военную прокуратуру: "Говори, я расстаюсь, больная женщина, у меня один сын остался, верните его домой!"

В конце разговора россиянин рассказывает, что будет писать отказ служить. Мол, сидеть за решеткой безопаснее, чем служить "помойке".

"У нас вообще некому идти в наступление. Восемь людей берут село. Против них 500 человек сидит в бетоне. А они восемь идут вообще без поддержки. О чем можно говорить? Какая армия сильная российская? Бутафорская", — говорит российский оккупант.

Как сообщалось, на территории Российской Федерации продолжаются мероприятия скрытой мобилизации. Таким образом, оккупанты хотят увеличить количество личного состава. Российский агрессор продолжает снимать с хранения устаревшее вооружение и военную технику из центров обеспечения мобилизационного развертывания.

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