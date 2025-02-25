Какая будет ситуация на фронте, если война не закончится в 2025 году: Тарас Чмут ответил

Чмут предполагает, что в случае затягивания войны ситуация на фронте усложнится. По крайней мере, на худший сценарий развития событий ориентируется его фонд.

Украина должна быть готова к ухудшению ситуации на фронте, если война не завершится в 2025 году.

Такое мнение высказал руководитель фонда "Вернись живым", ветеран АТО Тарас Чмут, передают Новости.LIVE.

Чмут отметил, что разделяет прогнозы начальника ГУР Буданова о возможном прекращении войны в этом году, но в то же время заявил, что его фонд готовится к худшим сценариям.

"В своей работе мы исходим из гипотезы, что все будет либо так, как сейчас, либо хуже. И ориентируемся на эти два сценария", – сказал глава "Вернись живым".

По его словам, если в какой-то момент будет остановка активных боевых действий: перемирие, мир или победа – это замечательный сценарий, но фонд должен ориентироваться на худшие сценарии. Речь идет о продолжении активных боевых действий, наступлении россиян, а также уменьшении поддержки от США и других партнеров.

"Надо готовиться к худшему – тогда вы к нему готовы. А если оно не наступает, то все отлично. Мы (фонд "Вернись живым" – Ред.) сделали все возможное. Мы с подобным сценарием заходили в полномасштабное вторжение и мы, как организация, отработали его для себя максимально эффективно", – подытожил Чмут.

Ранее нардеп Роман Костенко ответил, завершится ли война 2025 года.

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