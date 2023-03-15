Какая церковь займет Лавру после изгнания УПЦ МП: мнение

В Госэтнополитике заявили, что после того, как УПЦ МП покинет Киево-Печерскую лавру, ее смогут передать в аренду другой церкви, не связанной с Московским патриархатом.

Киево-Печерскую лавру передадут в аренду другой церкви, не имеющей отношения к пророссийскому Московскому патриархату.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал отец Георгий Коваленко – священнослужитель православной церкви Украины, ректор Открытого Православного Университета Святой Софии Премудрости.

“Вероятно, в этом контексте речь идет о ВЦУ. Православная церковь зарегистрировала свой монастырь. ВТО просила с лета дать ей возможность служить в одном из храмов Верхней Лавры, который не используется Московским патриархатом. ВТО не претендовала на те храмы, где служил Московский патриархат. Так получилось, что Московский патриархат довел ситуацию до того, что с ними не продлили договор Верхней Лавры. Конечно, ВТО это просила, она получила это разрешение. Но это не связано с отношениями Православной церкви Украины с Московским патриархатом”, — рассказал отец Георгий.

Также он добавил, что ПЦУ желало бы единства украинского православия.

“Мы открыты к единству с общиной верующих и монахов, которые сейчас находятся в ВТО. Я думаю, что не пророссийские монахи могут быть в единстве с ВТО. Но это решение не наше, это решение монахов”, — подчеркнул священнослужитель.

Напомним, что Папа Римский Франциск прокомментировал расторжение договора Министерством культуры Украины о пользовании УПЦ МП Киево-Печерской Лавры.

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