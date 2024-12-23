Какая часть северокорейских снарядов во время атак РФ по Украине: в СНБО подсчитали

По словам руководителя ЦПД, более 60% артиллерийских и минометных снарядов, которые Россия использует в Украине, сейчас поступают из Пхеньяна.

Более 60% боеприпасов, которым РФ обстреливает Украину, страна-агрессорка получает от Северной Кореи.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, офицер Сил обороны Украины Андрей Коваленко.

"Северокорейские боеприпасы держат российскую оборону", – заявил Коваленко.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на украинских чиновников, северокорейские ракеты составляют около трети российских пусков баллистических ракет по Украине в этом году.

По данным спутниковых снимков, в КНДР расширяется площадь комплекса по производству баллистических ракет Hwasong-11 (известные на Западе как KN-23 и KN-24), которыми РФ обстреливала Украину.

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По данным Вашингтона и Сеула, КНДР отправила в Россию около 20 тыс. контейнеров с боеприпасами – от артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 152 мм до новейших баллистических ракет Hwasong-11.

Пока почти 200 северокорейских заводов по производству боеприпасов работают на полную мощность. Россия поставляет топливо и оборудование для поддержки производства оружия в Пхеньяне.

Фото: Telegram / Центр противодействия дезинформации

Ранее в WSJ сообщили, чем Россия "платит" за оружие от КНДР.

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