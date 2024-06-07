Какая главная ошибка Залужного была на должности бывшего главнокомандующего ВСУ - BILD

Главная ошибка бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в должности связана с расчетами количества погибших на войне россиян. Мол, он надеялся, что в какой-то момент россияне сами скажут "Довольно".

Об этом пишет BILD.

Как отмечается, точное количество погибших по обе стороны никто не знает. Официальные цифры уничтоженных на войне оккупантов также не объективны, поскольку на это влияет много факторов.

"Никто не знает точное количество [жертв войны]. Я думаю, скажу честно, что официальные данные обеих сторон неверны. Я исхожу из того, что это сотни тысяч. Россияне теряют гораздо больше, в том числе и сейчас. Это плата невероятно большой кровью. Я лично слышал от бывшего главка ВСУ Валерия Залужного, с которым неоднократно встречался в Украине. А он был очень успешен: защитил Киев, отразил несколько областей в 2022 году. Однажды он сказал мне, что самая большая ошибка в расчетах, которую он допустил в этой войне, была в том, что он думал, будто в какой-то момент российское общество дойдет до предела и скажет: «Довольно! У нас очень много убитых и раненых", – прокомментировал слова Залужного заместитель главного редактора BILD Пауль Ронцхаймер.

Он также добавил, что на возмущение россиян Залужный рассчитывал не позднее начала 2023 года.

Напомним, что Зеленский своим указом №309/2024 уволил генерала Валерия Залужного с военной службы по состоянию здоровья.

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