Какая главная проблема мобилизации заключенных в Украине и будет ли от них польза на фронте: пояснил адвокат

Если говорить о количественном составе осужденных, сейчас отбывающих наказание, две трети из них – это лица, которые ранее уже отбывали наказание.

Более половины осужденных людей в Украине – это лица, отбывающие наказание за преступления по незаконному обороту наркотических веществ. Многие из них имеют зависимость и пользы на фронте в случае мобилизации не принесут.

Об этом рассказал адвокат и глава Государственной пенитенциарной службы Украины в 2014 году Сергей Старенький.

"Если говорить о количественном составе осужденных, которые сейчас отбывают наказание, две трети из них – это лица, ранее уже отбывавшие наказание, то есть неоднократно. Более половины – это лица, осужденные или за преступления по незаконному наркотическому обороту или другие связанные с преступления, но совершенные в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, и они фактически — латентные или активные наркоманы... От таких лиц точно пользы не будет в армии", — рассказал Сергей Старенький.

Он также добавил, что предлагал бы министру юстиции сосредоточиться на том, чтобы всех этих людей, отбывающих наказание, "скачать работой для оборонных целей".

"Сделать государственный заказ и все эти 50 тысяч людей, отбывающих наказание, могут быть полезны государству и фронту в другой ипостаси, то есть делать нормальную работу, ту продукцию, которой не хватает на фронте", — подчеркнул Старенький.

Напомним, что в Минюсте заявили о радикальных шагах по мобилизации осужденных и заключенных.

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