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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
357
Время на прочтение
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Какая главная проблема в подготовке Европы к войне с РФ: в 3 ОШБР указали на недостаток

Жорин заявил, что у него «мало оптимизма» по поводу готовности европейских стран к войне.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Максим Жорин

Максим Жорин

Подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин отреагировал на новость, что больницы некоторых стран Европы готовят к войне.

Об этом он написал в Telegram.

По его мнению, европейским странам следовало бы начать с должного внимания к собственным армиям, не имеющим опыта современной войны. В частности, по подготовке и перевооружению в соответствии с требованиями времени. Не менее актуальной Жорин называет идеологическую и информационную работу с населением Европы, «вряд ли пока вообще осознающего угрозы».

«Вялая реакция на события в мире и какие-то единичные инициативы безопасности — это явно не то, что позволит защитить государства в будущем. А защищаться придется», — подытожил офицер.

Ранее Жорин поделился мнением, прорвет ли РФ северную границу Украины во время учений в Беларуси.

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Дата публикации
Количество просмотров
357
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