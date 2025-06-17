Какая главная проблема в подготовке Европы к войне с РФ: в 3 ОШБР указали на недостаток

Максим Жорин

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Подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин отреагировал на новость, что больницы некоторых стран Европы готовят к войне.

Об этом он написал в Telegram.

По его мнению, европейским странам следовало бы начать с должного внимания к собственным армиям, не имеющим опыта современной войны. В частности, по подготовке и перевооружению в соответствии с требованиями времени. Не менее актуальной Жорин называет идеологическую и информационную работу с населением Европы, «вряд ли пока вообще осознающего угрозы».

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«Вялая реакция на события в мире и какие-то единичные инициативы безопасности — это явно не то, что позволит защитить государства в будущем. А защищаться придется», — подытожил офицер.

Ранее Жорин поделился мнением, прорвет ли РФ северную границу Украины во время учений в Беларуси.