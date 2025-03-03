Какая главная задача оккупантов на Каматорском направлении: в ВСУ ответили

"Мясных" штурмов на Краматорском направлении с начала года еще не было.

Задача россиян — перейти канал Северский Донец-Донбасс и закрепиться на западной стороне. Это необходимо, чтобы создать более благоприятные условия для определенных массированных штурмов.

Об этом сказал главный сержант 93 ОМБр Виталия Пьясецкого.

Он добавляет, что их участок – один из самых стабильных на фронте.

Россияне показали свое продвижение там, где убили последнего солдата. Они снова перешли к тактике, которая показала себя успешно: продвигают небольшие группы, пытающиеся просочиться, зацепиться, накопиться — и провести какие-то штурмовые действия", — отметил главный сержант.

Напомним, появилась обновленная карта боевых действий по состоянию на 2 марта. Да, есть успехи ВСУ и продвижение оккупантов.

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