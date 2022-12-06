Какая из временно оккупированных территорий Украины наименее "защищена" россиянами – мнение Пионтковского

Временно оккупированный Крым – является наиболее уязвимой целью в системе войск Российской Федерации. Выход к побережью является наиболее вероятным сценарием дальнейших действий украинских защитников.

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский.

По его словам, следующие планы украинской армии – деоккупация Мелитополя и выход ВСУ на побережье.

"Это превратит Крым и оккупированную территорию юга в огромный Крымско-Херсонский котел, единственной ниточкой связи которого с внешним миром останется Крымский мост", — считает Пионтковский.

Публицист подчеркнул, что это понимают и в российском Генштабе, напомнив о фортификационных сооружениях в Крыму и о подготовке вывода российских войск из Запорожской АЭС.

Пионтковский добавил, что с военной точки зрения это очень просто объясняется – тот контингент, который есть на ЗАЭС, попадет в окружение на первом этапе операции, о которой говорит политолог. Фактически, по его словам, может повториться сценарий Херсона.

"Это в России также понимают, поэтому и готовят отвод войск, но делают это, так сказать, на опережение, чтобы не придумывать снова о "жесте доброй воли", "перегруппировке" или "непростом решении". Здесь все подадут как договоренность с МАГАТЭ, то есть "жест доброй воли" не в отношении Украины как врага, а в отношении всего человечества, чтобы ликвидировать угрозу ЗАЭС", – резюмировал он.

Ситуация на полуострове Крым

Россияне, возможно, готовятся к эвакуации из Крыма, поскольку начали подготовку к вывозу историко-культурных ценностей. То же самое они делали перед бегством из Херсона в ноябре.

Оккупанты возле административной границы с Крымом построили новые траншейные системы для обороны от контрнаступления ВСУ.

В Министерстве обороны Украины после деоккупации Херсона делают смелые прогнозы по освобождению Крыма. Замминистра обороны Владимир Гаврилов не исключил, что ВСУ могут зайти в Крым до конца декабря, а вся война с Россией может завершиться до весны.

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