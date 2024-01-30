Какая коммунальная ситуация в Харькове после ракетных обстрелов: Терехов ответил

Городские жители Харькова в основном не уезжали из города. Все дома жителей с отоплением, водоснабжение после ракетных обстрелов РФ возобновляется.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил городской голова Игорь Терехов.

“Вы знаете, я хочу сказать, что у нас сейчас говорить, что люди уехали из города – это не так. Люди из города никуда не уезжали. Все дома жителей с отоплением. Что касается водоснабжения, то оно тоже возобновилось. Что касается энергоснабжения, то без света находятся три жилых дома. Сегодня работают работники Харьковоблэнерго для возобновления поставок”, — подчеркнул Игорь Терехов.

Он также добавил, что практически во все дома харьковчан предоставляются все коммунальные услуги.

“У нас есть план действий по восстановлению на этот год. Мы постепенно отстраиваем город. Денег на это не хватает. Прежде всего, это средства городского бюджета. Средства правительства тоже. Мы получаем субвенции из бюджета на восстановление. Также средства наших международных партнеров, с которыми мы сотрудничаем. Что касается нашей цели, то мы хотим построить на этот год 157 домов. Соответствующие средства заложены в бюджет. Это более 1 млрд грн”, — подчеркнул Терехов.

Напомним, что в России инженер оборонного завода покончил с собой после "прилета" по дому его бабушки в Харькове.

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