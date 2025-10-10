Какая на самом деле ситуация в Купянске: военный рассказал

ВСУ на фронте / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Силы обороны Украины проводят успешные стабилизационные мероприятия в окрестностях Купянска, однако сталкиваются с новой хитростью врага. Российские диверсионно-разведывательные группы, пользуясь присутствием гражданского населения, переодеваются в обычную одежду, чтобы просочиться в город.

Об этом сообщил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко.

По его словам, в северо-западных окрестностях города, куда раньше проникали ДРГ противника, ситуацию удалось стабилизировать.

«По состоянию на сегодняшний день боевой порядок уплотнен, ситуация стабилизирована. Присутствие ДРГ в район населенного пункта Московка (Мирное) не фиксируется», — отметил он.

В то же время, по словам Федоренко, в северных окрестностях движение противника остается. оккупанты прибегают к коварной тактике, чтобы проникнуть в город.

«В связи с тем, что гражданское население остается в городе, противник переодевается в гражданское, в украинский пиксель и просачивается в город», — рассказал командир.

Он пояснил, что такие диверсионные группы преследуют несколько целей: выявить позиции Сил обороны, попытаться нанести удар по логистике, а также зайти в тыл для создания пропагандистских фото с российским флагом для информационного давления.

Несмотря на попытки врага, Юрий Федоренко категорически опроверг любые российские фейки о якобы контроле над городом.

«На данный момент противник не контролирует ни одну улицу или квартал в городе Купянск. Силы обороны находятся в достаточно положительной среде, которая должна дать возможности закрыть вход в Купянск… и провести работы по зачистке маскирующегося врага и его ДРГ», — подытожил он.

Напомним, недавно Силы обороны отразили масштабный механизированный штурм российских войск на Добропольском направлении, где враг бросил в бой колонны бронетехники, мотоциклистов и пехоту из пяти бригад, пытаясь прорваться в село Шахов.

Решающую роль в отражении атаки сыграли ракетные системы HIMARS, во взаимодействии с FPV-дронами 82-й десантной бригады и другими огневыми средствами уничтожили десятки единиц вражеской техники. Несмотря на большую интенсивность боя, прорвать украинскую линию обороны оккупантам не удалось.