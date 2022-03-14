Какая ныне экономическая ситуация в Украине – советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко

Только через две недели после вторжения России в Украину наша страна потеряла половину своего ВВП, около половины предприятий прекратили работу, потери экономики страны составляют 100 миллиардов долларов.

Мы не привыкли к таким цифрам, но если мы говорим о тех убытках, которые уже получила страна, то это гораздо больше, чем эта цифра в 100 миллиардов долларов, она росла ежедневно и продолжает расти. Эта цифра была на первую неделю войны, а сейчас она в несколько раз больше.

Президент уже поставил задачу – разработать план по восстановлению страны. Он сказал, что каждое здание будет восстановлено, а также вся инфраструктура. Но действительно возникает вопрос, каким образом это будет делаться, и каким образом будет финансироваться, поэтому над этим сейчас идет работа.

Что касается источников финансирования, то даже поры такие колоссальные убытки, которые у нас есть, мы уже должны рассчитывать на 300 миллиардов долларов – это те средства, которые были в Центробанке РФ и которые уже заморожены, и уже формируется фонд именно для Украины, который можно будет использовать именно для обновления страны. Дополнительно он будет наполняться за счет арестованной в мире собственности находящихся под санкциями россиян. Задача — сформировать этот фонд, для того чтобы сразу после того, как наступит мир, мы смогли начать немедленное восстановление страны. То есть цифры потрясающие, но не думайте, что мы не найдем источников для финансирования. Например, если мы говорим о продаже одного из футбольных клубов, которые были заблокированы, то средства от этой продажи будут отнесены в наш фонд развития и восстановления Украины.

Что касается средств, поступающих к нам от других стран, это не кредитный ресурс. Вообще в данном случае следует забыть о словосочетании "кредитные ресурсы". То, что мы получаем сейчас – это у большинства грантовые деньги, которые мы просто получаем без процентов и безвозвратно, они зачисляются на счета нашей страны и используются, или идут даже не как реальные средства, а как военная помощь.

Что касается экономики, она полностью переведена на военные рельсы в тех регионах, где идут активные боевые действия, а что касается других регионов, то они продолжают работать. Сколько мы можем это выдержать? — мы сможем это выдержать столько, сколько будет нужно для нашей победы и когда мы говорим о нашей экономике, то запас выносливости, который у нас был в украинской экономике, казавшийся не таким большим, он в конечном счете достаточно велик. Смотрите, у нас находятся на высоком уровне наши золотовалютные резервы, 27,5 миллиарда долларов, то есть вообще нет девальвационного давления и гривна находится под контролем, а к началу агрессии у нас было около 30 миллиардов долларов. То есть у нас не было столь резкого снижения в целом – мы в стабильном состоянии.

Что касается нашего бюджета, там были сдвиги. Прежде всего, было направлено много средств на безопасность и оборону, то есть бюджет выполняет все свои социальные обязательства, которые должен был выполнять. Мы абсолютно стабильно увеличиваем наши расходы, потому что у нас идет постоянное кредитное финансирование, которое засчитывается в наш бюджет. То есть наша ситуация даже несмотря на то, что мы страдаем от войны – гораздо более стабильна, чем у врага.

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