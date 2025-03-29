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Какая основная стратегия россиян на фронте: Белецкий объяснил
Россияне используют тактику «тысячи мелких порезов», которая приводит к всеобщему ослаблению на всем 1000-километровом фронте, отметил Андрей Белецкий.
Возможно, основная стратегия россиян сейчас — истощение ВСУ по всей линии фронта, а не оперативные успехи.
Об этом заявил командующий 3 штурмовым корпусом ВСУ Андрей Белецкий в интервью Армия TV.
По словам командующего 3 штурмового корпуса ВСУ, враг стремится физически и морально ослабить украинскую армию из-за постоянного давления, чтобы затем заставить Киев согласиться на условия, подобные капитуляции.
«Эта тактика тысячи мелких порезов, которая приводит к общему ослаблению на всем 1000-километровом фронте, возможно, она для них более интересна. Они хотят истощить настолько фронт, что фактически будет либо обрушение, либо подписание капитуляции», — резюмировал Белецкий.
Напомним, россияне применяют новую смертоносную тактику ударов дронами.