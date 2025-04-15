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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Какая основная цель ВСУ в Белгородской области: нардеп Костенко дал ответ

Основная задача сил обороны на Белгородщине РФ — оттягивать резервы противника от Курской и Харьковской областей.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
ВСУ

ВСУ / © Associated Press

Народный депутат от фракции «Голос», секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности Роман Костенко сообщил, какая задача стоит перед украинскими военными, находящимися на территории Белгородской области России.

Об этом нардеп рассказал в комментарии «Интерфакс-Украина».

«Основная задача — оттягивать резервы противника от Курской и Харьковской областей», — отметил он.

По словам Костенко, это нужно для того, чтобы россияне там не могли сконцентрировать свои войска и атаковать.

Генеральный штаб ВСУ о действиях украинских войск в Белгородской области не сообщает, на своих картах «серую» зону на их территорию не распространяет.

В то же время, на карте аналитиков DeepState более 13 квадратных километров в Белгородской области находится в «серой» зоне.

Карта аналитиков DeepState / © t.me/DeepStateUA

Карта аналитиков DeepState / © t.me/DeepStateUA

Напомним, армия РФ продвигается в Курской и Белгородской областях. Также в ISW сообщили, что бои продолжаются в районе границы Курщины и Сумщины.

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