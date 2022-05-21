Какая ответственность предусмотрена за неявку в военкомат после получения повестки

Какая ответственность предусмотрена за неявку в военкомат после получения повестки

Военное положение и сроки проведения мобилизации в Украине планируют продлить почти до конца лета. 18 мая 2022 года президент Украины Владимир Зеленский внес соответствующие указы в парламент.

По словам военного эксперта, бывшего пресс-секретаря АТО Владислав Селезнева сейчас мобилизация проводится меньшими темпами. В рамках мобилизации призываются военнослужащие запаса с определенными специальностями.

Мобилизации подлежат все граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, способные выполнять свой воинский долг, кроме исключений, предусмотренных законом. При получении повестки лица подлежащие мобилизации обязаны явиться в военкоматы или территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК). В случае, если лицо относится к категории лиц, не подлежащих мобилизации, следует предоставить территориальному центру комплектования и социальной поддержки документы, подтверждающие основания для освобождения от мобилизации.

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В случае если лицо не явилось в ТЦК или военкомат после получения повестки предусмотрена такая ответственность

Согласно ст. 210 Кодекса об административных правонарушениях Украины за неявку по вызову в ТЦК для определения назначения в военное время установлена административная ответственность в виде штрафа 3 400-5 100 грн с последующим доставлением лица в ТЦК.

Согласно ст. 337 Уголовного кодекса Украины если призывник был проинформирован о необходимости явиться в ТЦК во время телефонного разговора, при наличии доказательств вызова, оформленных в надлежащем процессуальном порядке, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности в виде штрафа 5 100-8 500 грн или исправительных работ сроком до одного года.

Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины в случае дальнейшего уклонения военнообязанным от исполнения мобилизационного распоряжения о направлении на прохождение военной службы (в том числе после прохождения медкомиссии) — лицо может быть привлечено к уголовной ответственности в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет.

Национальной полиции предоставлено право осуществлять административное задержание военнообязанных при нарушении ими законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации и доставлять их в территориальный центр комплектования (ст.ст. 259, 262 КУоАП, ч. 3 ст. 38 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе).

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