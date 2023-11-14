Какая перед ВСУ стоит основная задача на фронте зимой: представитель Сухопутных войск объяснил

Основная задача украинских военных на зиму – максимально перебить пути поставок для российских оккупантов.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил начальник службы по завязям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ, подполковник Владимир Фитьо.

По его словам, российские военные не следует недооценивать. Оккупанты хорошо оснащены, имеют большое количество военного ресурса.

"Количество преимущества врага тоже есть. Наша основанная задача — чтобы максимально перебить пути поставок для оккупационного войска... действуем с помощью природы, дождей и холода. И когда не будет у них никаких поставок, желание властвовать на нашей земле у них исчезнет. Кто решит сдаться в плен, кто уйдет... а кто среди вражеской армии ляжет для удобрения нашей почвы", — подчеркнул Владимир Фитьо.

Напомним, что в Офисе президента подтвердили, что Вооруженные силы Украины захватили плацдарм на левобережье Херсонской области.

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