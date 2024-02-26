Какая периодичность прохождения ВВК и как обжаловать выводы: военком ответил

Военнообязанный в мирное время проходит военно-врачебную комиссию один раз в пять лет. Но есть изменения в этот приказ, которые предусматривают прохождение ВВК во время военного положения один раз в год.

Об этом заявил руководитель Кременчугского районного ТЦК и СП Мирослав Волков в интервью изданию "Кременчугский Телеграф".

"В соответствии с приказом №402 военнообязанный в мирное время проходит ВВК один раз в пять лет. Но есть изменения в этот приказ, которые предусматривают прохождение ВВК во время действия военного положения один раз в год. То есть военнообязанный, прошедший ВВК год назад, снова обязан ее проходить. Об обжалованиях решений ВВК – если мужчина не согласен с ее выводами, то должен обращаться к нам, мы согласовываем с областной ВВК время прибытия, направляем его и там рассматривается его жалоба. И решение районной ВВК либо отменяют, либо подтверждают", – объяснил Волков.

Напомним, Волков также рассказал, какая ответственность угрожает человеку за неприбытие в военкомат после вручения повестки.

Также начальник Кременчугского РТЦК объяснил, мобилизуют ли сейчас ограниченно пригодных и куда их отправят служить.

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