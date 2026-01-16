Как погода влияет на войну в Украине: военный ответил

ВСУ на фронте / © Getty Images

Зимние погодные условия вносят коррективы в боевые действия, но не останавливают их. Российские войска активно используют периоды непогоды — туманы, снегопады и темное время суток — для попыток продвинуться вперед, в частности, применяя бронетехнику.

Об этом в эфире телеканала «Киев 24» рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

По словам военного, низкие температуры и морозы создают одинаковые проблемы для обеих сторон конфликта, ведь линия фронта не разделяет погодные условия.

«Все находимся в этих условиях. Морозы же не разделяют линию боевого столкновения. Здесь будет сильнее мороз, а там меньше, например. Поэтому с проблемами сталкиваются абсолютно все», — отметил Братчук.

Однако враг пытается адаптироваться и использовать метеоусловия в свою пользу.

«Конечно, враг использует или пытается использовать погодные условия: туман, темный период суток, снегопады. Он пытается во время такого непогоды попытаться продвигаться», — подчеркнул спикер УГА.

Как влияет погода на Покровское направление

Особую активность с применением такой тактики фиксируют на сложных участках фронта. Братчук отметил, что россияне периодически применяют механизированную компоненту, в частности, на Покровском направлении, пытаясь под прикрытием непогоды приблизиться к украинским позициям.

Однако Силы обороны эффективно противодействуют этим замыслам. Ключевую роль играют операторы БПЛА.

«Мы видим, как наши защитники с помощью тех же дронов на сегодняшний день максимально врага уничтожают, не дают ему возможности даже сближаться к соответствующим рубежам», — подчеркнул спикер.

Братчук убежден: несмотря на влияние погоды, она не является решающим фактором в современной войне.

«Конечно, погода влияет, но на сегодняшний день не является окончательным и самым главным фактором, который управляет полем боя. Сегодня люди остаются главным элементом боя, решающего судьбу того или иного действия и операций нашей обороны», — резюмировал представитель.

Напомним, российские войска в начале недели пытались прорвать государственную границу Украины в направлении села Дигтярное Харьковской области. Оккупанты действовали малыми пехотными группами, предварительно накопив силы вблизи границы.

Украинские пограничники отбили атаку, уничтожив более 20 захватчиков, еще 11 получили ранения. Также враг безуспешно пытался расширить зону боев в районах Круглого, Бугроватки и Волчанских Хуторов, но понес потери и был остановлен Силами обороны.