Какая польза от ракет Tomahawk: в ISW назвали возможности для ВСУ

Ракета Tomahawk / © Getty Images

Реклама

Благодаря американским крылатым ракетам Tomahawk Вооруженные силы Украины смогут существенно снизить боевую способность российской армии на фронте.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По оценке аналитиков, украинские силы уже способны осуществлять дальнобойные удары беспилотниками по значительной части территории России. В то же время эффективность таких атак ограничивается небольшой полезной нагрузкой дронов, которая не позволяет уничтожать специализированные стратегические объекты.

Реклама

По мнению экспертов ISW, эту проблему могли бы решить ракеты Tomahawk. Специалисты отмечают, что в радиусе действия модификации ракеты с дальностью 2500 км находится не менее 1945 российских военных целей, а версия с дальностью поражения до 1600 км охватывает примерно 1655 объектов.

Аналитики предполагают, что применение Tomahawk с более мощной боевой частью дало бы возможность украинским войскам нанести существенные повреждения или даже уничтожить ключевые военные объекты в глубине российской территории.

«Такими объектами могут быть завод по производству дронов Shahed в Елабуге, Республика Татарстан, или авиабаза „Энгельс-2“ в Саратовской области, откуда Россия поднимает стратегические бомбардировщики для ударов крылатыми ракетами по Украине», — говорится в отчете.

Напомним, хотя США и рассматривают передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение не принято. В свою очередь президент России Владимир Путин пригрозил «разрушением» отношений с США из-за возможной передачи Украине Tomahawk. Диктатор заявил, что Москва «должным образом» отреагирует, если Вашингтон примет такое решение.