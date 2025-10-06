- Дата публикации
Какая польза от ракет Tomahawk: в ISW назвали возможности для ВСУ
По оценке Института изучения войны, Tomahawk способны охватить до 1945 российских военных целей. И дроны не могут заменить это оружие.
Благодаря американским крылатым ракетам Tomahawk Вооруженные силы Украины смогут существенно снизить боевую способность российской армии на фронте.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
По оценке аналитиков, украинские силы уже способны осуществлять дальнобойные удары беспилотниками по значительной части территории России. В то же время эффективность таких атак ограничивается небольшой полезной нагрузкой дронов, которая не позволяет уничтожать специализированные стратегические объекты.
По мнению экспертов ISW, эту проблему могли бы решить ракеты Tomahawk. Специалисты отмечают, что в радиусе действия модификации ракеты с дальностью 2500 км находится не менее 1945 российских военных целей, а версия с дальностью поражения до 1600 км охватывает примерно 1655 объектов.
Аналитики предполагают, что применение Tomahawk с более мощной боевой частью дало бы возможность украинским войскам нанести существенные повреждения или даже уничтожить ключевые военные объекты в глубине российской территории.
«Такими объектами могут быть завод по производству дронов Shahed в Елабуге, Республика Татарстан, или авиабаза „Энгельс-2“ в Саратовской области, откуда Россия поднимает стратегические бомбардировщики для ударов крылатыми ракетами по Украине», — говорится в отчете.
Напомним, хотя США и рассматривают передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение не принято. В свою очередь президент России Владимир Путин пригрозил «разрушением» отношений с США из-за возможной передачи Украине Tomahawk. Диктатор заявил, что Москва «должным образом» отреагирует, если Вашингтон примет такое решение.