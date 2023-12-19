Какая разница между жертвами войн в Украине и Газе: у Байдена объяснили

Кирби отметил, что израильские войска не делают целью войны против ХАМАС убийства, пытки и изнасилования мирных жителей Газы.

Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби объяснил, в чем разница между жертвами войны России против Украины и жертвами военной операции Израиля против боевиков ХАМАСа в Секторе Газа.

Об этом Кирби рассказал на брифинге, сообщает "Европейская правда".

Спикер Совета нацбезопасности отметил, что в отличие от действий российских оккупантов в Украине, израильские войска не делают целью войны убийства, пытки и изнасилования мирных жителей Газы. Это не входит в планы Израиля, и государство не пытается намеренно убивать гражданских.

Действия Путина в Украине неуместно сравнивать с действиями Израиля в Газе

"То, что делает Путин — не является уместным сравнением (с действиями Израиля). Пытки, изнасилования, убийства гражданских, разрушения гражданской инфраструктуры, террор целого населения — все это заложено в план войны Путина", — подчеркнул Кирби.

Он объяснил действия российского диктатора тем, что тот может победить Украину "чисто с традиционной военной точки зрения", ведь государство "лучше вооружено, лучше руководит войсками и контролирует их, и лучше обеспечено ресурсами".

"Так что же он (Путин – ред.) делает? Он бомбит энергетическую инфраструктуру, пытается убивать невинных гражданских и пытается сломать волю украинского населения. И мы помогаем украинцам документировать эти военные преступления российских солдат на украинской земле", – сообщил представитель Белого дома.

Читайте главные новости дня:

ХАМАС выбрал для себя подход Путина

Он отметил, что такой же подход выбрал для себя ХАМАС, когда 7 октября нарушил перемирие с Израилем, "влетев на параплане на концерт и начав убивать невинных людей, которые были там, чтобы послушать музыку, убивать родителей на глазах у детей и наоборот. Это было намеренно".

Кирби добавил, что США призывают Израиль быть осторожнее и проводить военную операцию как можно точнее, когда речь идет о минимизации жертв среди мирного населения.

К слову, ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что операция против ХАМАСа будет продолжаться до тех пор, пока "не будут полностью достигнуты все цели".

В то же время глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сказал, что в 2024 году российские войска продолжат войну против Украины "до полного выполнения задач", определенных Путиным.

Читайте также: