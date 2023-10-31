Какая разница в наступлении на Бахмут и Авдеевку со стороны оккупантов: эксперт объяснил детали

В Украине некоторые эксперты сравнивают Авдеевку и Бахмут с точки зрения сил и средств, которые на эти направления бросили российские оккупанты. В то время, как цифры разнятся. Только на Авдеевском направлении за три недели наступления военных России ВСУ уничтожили более 100 танков.

Об этом на своей странице в соцсети написал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Авдеевка и Бахмут. Почему сравнение неуместно. Протяженность фронта в Бахмуте при наступлении была около 50 км. Фронт наступления в Авдеевке не более 20 км. Концентрация сил РОВ в Бахмуте в разные периоды наступления – от 20 до 50 тысяч личного состава. Концентрация сил в Авдеевке на сегодня – более 40 тысяч. То есть, грубо говоря, две тысячи на километр фронта", – рассказал Александр Коваленко.

По его словам, во время наступления на Бахмут оккупанты задействовали более 300 танков, в то время, как во время наступления на Авдеевку за три недели украинские военные уничтожили 100 танков РФ.

“За 3 недели наступления на Авдеевку было уничтожено 6500 оккупантов. Это почти 10 батальонно-тактических групп. Кстати, 100 уничтоженных танков и 250 ББМ – это также практически штатная комплектация 10 БТГр. Другими словами, РОВ положили 1 БТГр на 2 км фронта возле Авдеевки. Повторюсь. Это всего за три недели этой фазы наступления”, – подчеркнул эксперт.

Напомним, что ВСУ на Авдеевском направлении филигранно "минуснули" 300-тысячного оккупанта.

Читайте также: