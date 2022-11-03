Какая сейчас главная задача Путина в войне против Украины: эксперт раскрыл планы диктатора

Путин хотел бы зафиксировать фронт, чтобы весной собрать приличное войско и устроить наступление из Беларуси на Сумском направлении.

Главная задача президента России Владимира Путина в войне против Украины – создать там энергетический кризис благодаря массированным ракетным ударам и таким образом обеспечить условия для переговоров.

Об этом военный эксперт, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь рассказал в эфире "Апостроф ТВ".

По оценкам эксперта, на сегодняшний день у российской армии не осталось больше сил для большой атаки. Оккупанты не могут создать резервы ни на Донетчине, ни на юге, ни создать группировки в Беларуси. Захватчики, возможно, хотели устроить повторное наступление на Сумщину и Черниговщину.

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"Генералы предлагают Путину разное развитие событий, как спасти ситуацию. На самом деле задача у Путина сейчас – не окружить войска, добиться военных успехов. Это невозможно даже теоретически. Сейчас главное – выйти из той стратегической беды, в которую он попал 24 февраля", – сказал Самусь.

"Он хотел заморозить Европу, создать там энергетический кризис – не получилось. Теперь он хочет создать такой кризис в Украине, нанося массированные ракетные удары по инфраструктуре. Но главная задача этих ударов – создать условия для переговоров. Он хотел бы зафиксировать фронт и весной собрать приличное войско и провести операцию с Сумского направления, с территории Беларуси. Но никто этого не будет ждать", – объяснил эксперт.

Угроза из Беларуси

Комментируя угрозу наступления из Беларуси, Самусь сообщил, что там нет на сегодняшний день созданной ударной группировки. Кроме того, не видно движения личного состава или техники.

Однако РФ может готовить операцию на Сумском направлении и с юга для стратегического поражения ВСУ. Поэтому для страны-агрессора может быть целесообразно проведение операции с территории Беларуси, сказал эксперт.

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"При проведении такой операции – Сумское направление, Донбасс и юг, то оттягивание украинских войск, открытие огромного северного фронта, даже если там будет 50 тысяч войск, очень потребует от ВСУ не только физического отвлечения, но и нагрузки на систему управления, ПВО, разведки и так далее. Это дополнительная нагрузка, которая будет ложиться на плечи украинских военных, и таким образом россияне могут попытаться расшатать украинскую оборону, создавая новые фронты и новые направления", – пояснил Самусь.

Ситуация в Херсонской области

Он также рассказал, что российские войска пытаются максимально затормозить контрнаступление ВСУ на Херсонском плацдарме. Однако с военной точки зрения, оккупанты не имеют шансов.

"Думаю, в ближайшие недели правый берег будет освобожден в любом случае. Хотя Россия хотела бы сохранить Херсон за собой вплоть до весны, чтобы собрать резервы и повторить попытку. Херсон тогда бы пригодился. Но ВСУ не позволят им быть в Херсоне", – прогнозирует военный эксперт.

По его оценкам, фронт на юге будет стабилизирован по Днепру до зимы. И для Украины это не самый плохой вариант.

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"Отступление с Херсонского плацдарма с правого берега обернется катастрофой для России, а фронт по Днепру позволит ВСУ сконцентрироваться и не дать провести операцию на Сумском и Южном, Запорожском направлении", – пояснил Самусь.

Напомним, в конце октября журналисты The New York Times проанализировали ход боевых действий в Украине и сделали прогноз на следующие шесть недель войны. В частности, сообщалось об окне возможностей для ВСУ, чтобы добиться успехов на юге и северо-востоке, прежде чем непогода заставит армию РФ сделать паузу и перегруппироваться.

По оценкам американской разведки, ВСУ могут до декабря продвинуться на Донбассе и освободить Херсон.

Удары по энергообъектам, отключение света в Украине и основные цели Кремля - ​​Харьков

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