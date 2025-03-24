Какая сейчас ситуация на Белгородщине: командир полка "Ахиллес" приоткрыл завесу

На данный момент все, что касается продвижений Сил обороны на тех или иных направлениях, должно быть озвучено исключительно Генштабом ВСУ, поэтому все остальное – "туман войны", отметил Юрий Федоренко.

За время проведения Курской операции Силы обороны Украины имели возможность хорошо изучить места базирования врага и подготовиться.

Об этом рассказал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире "Еспресо".

"Что касается Белгородщины, то надо понимать важный аспект — пока продолжалась Курская операция, Силы обороны Украины получили возможность в Харьковской области дополнительно подготовить инженерно-фортификационные сооружения, закрепиться и в течение этого времени очень хорошо изучить врага. В частности, его расположение мест хранения бронированной и легкобронированной техники, расположение личного состава, командных пунктов, точек запуска беспилотников, и много чего другого, что не стоит широко озвучивать", — отметил командир полка беспилотных систем "Ахиллес".

По словам военного, по результатам такой работы была настроена система реактивного огня, а это и ударные дроны, что позволяет эффективно уничтожать вражеские военные цели на территории Белгородской области РФ.

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"На текущий момент все, что касается продвижений Сил обороны на тех или иных направлениях, эти заявления должны быть озвучены исключительно Генштабом ВСУ, поэтому все остальное — "туман войны". По состоянию на сегодняшний день должны сказать, что в Белгородской области достаточно эффективно Силы обороны Украины дистанционно уничтожают законные военные цели противников за счет огневых средств. Следует отметить относительно Белгородщины, что враг определенное количество своих сил и средств может перенаправить с Курщины, что так или иначе отразится на определенных отрезках театра боевых действий. И здесь Харьковщина не является исключением, поэтому украинскими защитниками принимаются определенные меры, чтобы действовать на опережение", — прокомментировал Юрий Федоренко.

Напомним, в ответ на попытки российской армии прорвать границу Украины в Сумской области подразделения ВСУ переносят боевые действия на территорию Белгородской области РФ.

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