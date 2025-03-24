Какая сейчас ситуация на Белгородщине: командир полка "Ахиллес" приоткрыл завесу

На данный момент все, что касается продвижений Сил обороны на тех или иных направлениях, должно быть озвучено исключительно Генштабом ВСУ, поэтому все остальное – "туман войны", отметил Юрий Федоренко.
За время проведения Курской операции Силы обороны Украины имели возможность хорошо изучить места базирования врага и подготовиться.
Об этом рассказал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире "Еспресо".
"Что касается Белгородщины, то надо понимать важный аспект — пока продолжалась Курская операция, Силы обороны Украины получили возможность в Харьковской области дополнительно подготовить инженерно-фортификационные сооружения, закрепиться и в течение этого времени очень хорошо изучить врага. В частности, его расположение мест хранения бронированной и легкобронированной техники, расположение личного состава, командных пунктов, точек запуска беспилотников, и много чего другого, что не стоит широко озвучивать", — отметил командир полка беспилотных систем "Ахиллес".
По словам военного, по результатам такой работы была настроена система реактивного огня, а это и ударные дроны, что позволяет эффективно уничтожать вражеские военные цели на территории Белгородской области РФ.
"На текущий момент все, что касается продвижений Сил обороны на тех или иных направлениях, эти заявления должны быть озвучены исключительно Генштабом ВСУ, поэтому все остальное — "туман войны". По состоянию на сегодняшний день должны сказать, что в Белгородской области достаточно эффективно Силы обороны Украины дистанционно уничтожают законные военные цели противников за счет огневых средств. Следует отметить относительно Белгородщины, что враг определенное количество своих сил и средств может перенаправить с Курщины, что так или иначе отразится на определенных отрезках театра боевых действий. И здесь Харьковщина не является исключением, поэтому украинскими защитниками принимаются определенные меры, чтобы действовать на опережение", — прокомментировал Юрий Федоренко.
Напомним, в ответ на попытки российской армии прорвать границу Украины в Сумской области подразделения ВСУ переносят боевые действия на территорию Белгородской области РФ.
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