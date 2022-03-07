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Какая сейчас ситуация на Чернобыльской АЭС: на объекте "Укрытие" вышли из строя несколько датчиков

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Какая сейчас ситуация на Чернобыльской АЭС: на объекте "Укрытие" вышли из строя несколько датчиков

Фото ДСП "Чернобыльская АЭС"

Поэтому невозможно контролировать критичность и ряд радиационных параметров в одном из помещений объекта.

Персонал захваченной российскими оккупантами Чернобыльской АЭС уже 11 сутки выполняет свои обязанности по обеспечению безопасной эксплуатации объектов.

Об этом сообщили в "Энергоатоме" 6 марта.

Согласно сообщению, не возобновлена работа автоматизированной системы радиационного контроля зоны отчуждения.

В настоящее время невозможен регулирующий контроль состояния ядерной и радиационной безопасности ядерных установок и других объектов на площадке Чернобыльской АЭС и на территории зоны отчуждения.

Не восстановлена стационарная и сотовая телефонная связь с персоналом АЭС, который остается непосредственно на станции. В то же время, по информации персонала АЭС, получаемой по доступным каналам связи, параметры безопасности объектов электростанции пока находятся в норме.

На объекте "Укрытие" вышли из строя несколько датчиков контроля нейтронного потока, мощности дозы гамма-излучения и радиационного загрязнения воздуха. Поэтому невозможно контролировать критичность и ряд радиационных параметров в одном из помещений объекта.

"Оккупанты грубо нарушают требования радиационной безопасности и санитарно-пропускного режима на предприятии и в Зоне отчуждения. Госатомрегулирование продолжает мониторить ситуацию на объектах ДСП "Чернобыльская АЭС" и анализирует данные, полученные из доступных источников", — резюмировали в "Энергоатоме".

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.,
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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