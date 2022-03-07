Какая сейчас ситуация на Чернобыльской АЭС: на объекте "Укрытие" вышли из строя несколько датчиков

Какая сейчас ситуация на Чернобыльской АЭС: на объекте "Укрытие" вышли из строя несколько датчиков

Поэтому невозможно контролировать критичность и ряд радиационных параметров в одном из помещений объекта.

Персонал захваченной российскими оккупантами Чернобыльской АЭС уже 11 сутки выполняет свои обязанности по обеспечению безопасной эксплуатации объектов.

Об этом сообщили в "Энергоатоме" 6 марта.

Согласно сообщению, не возобновлена работа автоматизированной системы радиационного контроля зоны отчуждения.



В настоящее время невозможен регулирующий контроль состояния ядерной и радиационной безопасности ядерных установок и других объектов на площадке Чернобыльской АЭС и на территории зоны отчуждения.



Не восстановлена стационарная и сотовая телефонная связь с персоналом АЭС, который остается непосредственно на станции. В то же время, по информации персонала АЭС, получаемой по доступным каналам связи, параметры безопасности объектов электростанции пока находятся в норме.



На объекте "Укрытие" вышли из строя несколько датчиков контроля нейтронного потока, мощности дозы гамма-излучения и радиационного загрязнения воздуха. Поэтому невозможно контролировать критичность и ряд радиационных параметров в одном из помещений объекта.



"Оккупанты грубо нарушают требования радиационной безопасности и санитарно-пропускного режима на предприятии и в Зоне отчуждения. Госатомрегулирование продолжает мониторить ситуацию на объектах ДСП "Чернобыльская АЭС" и анализирует данные, полученные из доступных источников", — резюмировали в "Энергоатоме".