Какая сейчас ситуация на Чернобыльской АЭС: на объекте "Укрытие" вышли из строя несколько датчиков

Поэтому невозможно контролировать критичность и ряд радиационных параметров в одном из помещений объекта.
Персонал захваченной российскими оккупантами Чернобыльской АЭС уже 11 сутки выполняет свои обязанности по обеспечению безопасной эксплуатации объектов.
Об этом сообщили в "Энергоатоме" 6 марта.
Согласно сообщению, не возобновлена работа автоматизированной системы радиационного контроля зоны отчуждения.
В настоящее время невозможен регулирующий контроль состояния ядерной и радиационной безопасности ядерных установок и других объектов на площадке Чернобыльской АЭС и на территории зоны отчуждения.
Не восстановлена стационарная и сотовая телефонная связь с персоналом АЭС, который остается непосредственно на станции. В то же время, по информации персонала АЭС, получаемой по доступным каналам связи, параметры безопасности объектов электростанции пока находятся в норме.
На объекте "Укрытие" вышли из строя несколько датчиков контроля нейтронного потока, мощности дозы гамма-излучения и радиационного загрязнения воздуха. Поэтому невозможно контролировать критичность и ряд радиационных параметров в одном из помещений объекта.
"Оккупанты грубо нарушают требования радиационной безопасности и санитарно-пропускного режима на предприятии и в Зоне отчуждения. Госатомрегулирование продолжает мониторить ситуацию на объектах ДСП "Чернобыльская АЭС" и анализирует данные, полученные из доступных источников", — резюмировали в "Энергоатоме".
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков ‒ 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.,
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.